Santa Fe y Cali, en la Copa Libertadores femenina: abecé del torneo

Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, campeón y subcampeón respectivamente del torneo femenino colombiano, representarán al país en la Copa Libertadores de América Femenina 2021, campeonato que se llevará a cabo entre este miércoles 3 y el 21 de noviembre, en Asunción del Paraguay hasta el partido que define el tercer lugar del podio, mientras que el encuentro final se disputará en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay.



Los 16 equipos participantes en este torneo de Conmebol que llega a su versión 13, tres de Brasil, tres de Paraguay, dos de Chile, dos de Colombia y uno por Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, Uruguay Bolivia, fueron divididos en cuatro grupos de cuatro, que en esta primera instancia jugarán todos contra todos para luego continuar con las fases de cuartos de final, semifinal, duelo por el tercer lugar y final, para 32 partidos.



El grupo A está conformado por Ferroviaria de Brasil, Sol de América de Paraguay, Deportivo Cuenca de Ecuador e Independiente Santa Fe de Colombia.



El B por Cerro Porteño de Paraguay, Santiago Morning de Chile, Yaracuyanos de Venezuela y Avaí-Kindermann de Brasil.



El C por Deportivo Cali de Colombia, Alianza Lima de Perú, Real Tomayapo de Bolivia y Universidad de Chile.



En el D están Corinthians de Brasil, San Lorenzo de Argentina, Nacional de Uruguay Deportivo Capiatá de Paraguay.



Arranca Santa Fe

Festejo de gol de Santa Fe femenino. Foto: Dimayor

Santa Fe debuta este miércoles ante el Deportivo Cuenca de Ecuador en choque que se llevará a cabo a partir de las 5:45 p.m. (hora colombiana) en el estadio Manuel Ferreira de la capital paraguaya, válido por el grupo A.



Las ‘Leonas’ viajaron a territorio paraguayo con una plantilla de 19 jugadoras para su tercera participación copera, resaltando que en la versión anterior se metieron entre las cuatro mejores. Para esta ocasión, se reforzó con las arqueras Katherine Tapia y Yéssica Velásquez.



En ataque el conjunto capitalino contará con la chocoana Heidy Mosquera, la venezolana Joemar Guarecuco, la vallecaucana Gisela Robledo y la antioqueña Yisela Cuesta, que llegan a respaldar a Ivonne Chacón, Nelly Córdoba, Kena Romero y Diana Celis.



La segunda salida de las santafereñas en la fase de grupos será el sábado 6 de noviembre frente al Sol de América local a las 5:45 p.m., mientras que esta primera etapa la cierran el martes 9 contra el poderoso Ferroviaria a las 3:30 p.m.

Cali arranca el jueves

Cali celebra su título. Foto: Dimayor

El Deportivo Cali se estrena el jueves 4 de noviembre, cuando se enfrente contra Alianza Lima de Perú desde las 3:30 p. m., en compromiso del grupo C.



Las ‘azucareras’ llegan a este campeonato con un plantel bastante sólido, ya que a la base que se coronó campeona en el rentado local se les sumaron jugadores de gran valía como la portera Ángela Acosta, las defensoras María Peraza y Laura Aguirre. Moviendo los hilos del mediocampo estará la capitana de la Selección Colombia Daniela Montoya, junto a Lorena Bedoya, mientras que para el frente de ataque se incorporaron Tatiana Ariza y Manuela González.



Los otros dos duelos de las ‘verdiblancas’ en esta primera instancia serán el domingo 7 frente a Real Tomayapo de Bolivia a las 3:30 p.m., mientras que el cierre será el miércoles 10 contra Universidad de Chile, a la misma hora.

Programación de TV de la Libertadores

Directv Sports pasará el torneo, y WIn + pasará 16 partidos, incluyendo los de los equipos colombianos.



Fase de grupos - primera fecha

Miércoles 3 de noviembre



Grupo A

DIRECTV GO

Ferroviaria (BRA) vs. Sol de América (PAR). 3:30 p.m. (COL)

Canales 610-1610 - DIRECTV GO y Win +

Deportivo Cuenca (ECU) vs. I. Santa Fe (COL). 5:45 p.m. (COL)



Grupo B

Canales 613-1613 - DIRECTV GO

Cerro Porteño (PAR) vs. Santiago Morning (CHI). 3:30 p.m. (COL)

Canales 612-1612 - DIRECTV GO

Yaracuyanos (VEN) vs. Avaí-Kindermann (BRA). 5:45 p.m. (COL)

Jueves 4 de noviembre



Grupo C

Canales 610-1610 - DIRECTV GO y Win +

Deportivo Cali (COL) vs. Alianza Lima (PER). 3:30 p.m. (COL)

Canales 613-1613 - DIRECTV GO

Real Tomayapo (BOL) vs. Universidad de Chile (CHI). 5:45 p.m. (COL)



Grupo D

Canales 613-1613 - DIRECTV GO

Corinthians (BRA) vs. San Lorenzo (ARG). 3:30 p.m. (COL)

Canales 612-1612 - DIRECTV GO

Nacional (URU) vs. Deportivo Capiatá (PAR). 5:45 p.m. (COL)





DEPORTES CON PRENSA DE DIRECTV

