Santa Fe y América, con duros rivales en la Libertadores femenina

Del 5 al 21 de marzo se desarrollará en Argentina la decimosegunda edición de la Copa Libertadores Femenina, que corresponde a la edición 2020, y en la que Colombia hará presencia con Independiente Santa Fe (campeón de Liga 2020) y América de Cali (finalista).

16 clubes participarán en esta edición, y así quedaron los grupos.



Grupo A

Corinthians (Bra.)

El Nacional (Ecu.)

Universitario (Per.)

América de Cali (Col.)



Grupo B

Boca Juniors (Arg.)

Santiago Morning (Chi.)

Club Deportivo Trópico (Bol.)

Avaí Kindermaan (Bra.)



Grupo C

Santa Fe (Col.)

Atlético S. C. (Ven.)

River Plate (Arg.)

Sol de América (Par.)



Grupo D

Ferroviária (Bra.)

Libertad Limpeño (Par.)

Peñarol (Uru.)

U. de Chile (Chi.)

🏆 ¡Los grupos de la CONMEBOL #LibertadoresFEM 2020! El torneo será disputado en Argentina, entre el 5 y 21 de marzo.



Santa Fe retomó entrenamientos en enero y adelantó su pretemporada en territorio huilense, más exactamente en el municipio de Gigante.



La gran baja cardenal para este torneo continental será la goleadora Ysaura Viso, por lesión. Las nuevas caras son Tatiana Ariza, Sara Páez y María Morales (Millonarios); Yael Oviedo (Argentina), Johanis Muñoz (Junior) y Sara Córdoba (DIM).

Por otro parte, las escarlatas que también le madrugaron a la preparación, se esperanzan con su primera final continental después de haber terminado terceras en la Libertadores de Ecuador 2019.



