Colombia quedó solamente con dos representantes en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los dos primeros participantes del fútbol colombiano ya se despidieron del certamen.

El primero en quedar afuera fue Millonarios, que perdió los dos partidos contra Fluminense, de Brasil (1-2 en Bogotá y 2-0 en Río de Janeiro). Atlético Nacional también se fue en segunda fase, eliminado por Olimpia, que le ganó 3-1 en Asunción y le empató 1-1 en Medellín.



(Lea también: Liverpool: ¿cuál será su rival en cuartos de final de la Liga de Campeones?)



Así las cosas, solamente Deportes Tolima, como campeón de la Liga 2021-I, y Deportivo Cali, que se quedó con la estrella del segundo semestre, sobreviven en el torneo.

Copa Libertadores: fecha y hora del sorteo



La Conmebol anunció este martes la fecha del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La ceremonia será el próximo 25 de marzo, a las 10 de la mañana, hora de Colombia, en la sede de la entidad en Asunción (Paraguay).



Los bombos para el sorteo ya están definidos y se determinaron de acuerdo con el escalafón de la Conmebol, de acuerdo con la historia y con los antecedentes recientes en los torneos organizados por la entidad.

Así quedaron los bombos para el sorteo de la Copa

Bombo 1: Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional de Montevideo, Peñarol, Atlético Mineiro y Cerro Porteño.



Bombo 2: Athletico Paranaense, Libertad, Independiente del Valle, Universidad Católica (Chile), Emelec, Corinthians, Colo Colo y Vélez Sarsfield.



Bombo 3: Sporting Cristal, Bragantino, Deportivo Táchira, Alianza Lima, Colón, Tolima, Caracas y Deportivo Cali.



Bombo 4: Always Ready, Talleres, Independiente Petrolero, Fortaleza, y cuatro equipos provenientes de las fases previas.



(En otras noticias: Santa Fe: exministro le dice 'testaferro' a Eduardo Méndez, presidente)



La fase 3 del torneo está en juego, con los duelos América Mineiro vs. Barcelona, Everton vs. Estudiantes, Fluminense vs. Olimpia y Universidad Católica de Ecuador vs. The Strongest. Los ganadores de esas llaves irán al a fase de grupos y los perdedores tendrán que ir a la Copa Sudamericana.



DEPORTES