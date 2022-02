Atlético Nacional se estrelló en Asunción, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, contra Olimpia, que lo venció 3-1 en el estadio Defensores del Chaco. El juego de vuelta, el próximo jueves en el Atanasio Girardot.

Nacional hizo todo para ganar, puso el fútbol, las opciones, atacó de frente, pero corría el riesgo contra un equipo fuerte, sobre todo en su casa. De hecho, Olimpia pegó primero, cuando solo iban 7 minutos de juego y Silva se inventó un golazo, aunque con complicidad de sus rivales, que no lo atajaron, ni Mantilla ni Candelo, y Silva pasó de largo, se acomodó y fusiló, 1-0.

Reacción sin definición

Nacional reaccionó de inmediato. Se lanzó al ataque con su poderoso arsenal ofensivo. Con Jarlan, Pabón, Mantilla y Duque metiendo miedo, con Candelo tirando centros. Y en todo el resto del primer tiempo hizo muchos méritos por empatar, como en un zapatazo de Paón que chocó con el palo. Luego probó Duque con u tremendo cabezazo, a centro de Candelo, y la pelota pasó muy cerca. Candelo insistió y metió otro gran pase para Jarlan, que bajó el balón con mucha clase, pero pateó mal, incómodo, suave, y al cuerpo del portero local.



Y hubo más, mucho más, como en otra oportunidad de Pabón, que recibe, se e gira y de zurdazo puso la pelota otra vez en el mismo palo, luego d que tocara a Duque. A Nacional se le fue el primer tiempo y no pudo quebrar el arco de Olimpia, que mientras tanto tuvo un par de ocasiones para demostrar que no estaba conforme, que podía hacer más daño.



Arrancando el segundo tiempo, Nacional encontró su premio, muy rápido, cuando Nacional llegó en manada, Mantilla no define, Duque estaba de frente y optó por ceder el balón a Jarlan, que llegó solo y anotó el 1-1. Hasta ahí parecía que Nacional pasaba de largo, que remontaba, pero no contaba con la eficacia de ese duro rival paraguayo.

El partido entró en un periodo de cuidado, cuando ninguno quería dar la mínima ventaja. Pero Olimpia encontró un espacio y lo aprovechó con un potente disparo de Cardozo que pegó en un rival y fue adentro, cuando iban 81 minutos.



La derrota verdolaga no era tan grave, pues queda la vuelta en Medellín, pero todo se complicó cuando en tiempo de descuento, Olimpia encontró el tercer tanto, en una tocata espectacular, con pared incluida, taco y remate de Cardozo, para el 3-1 que sí es peligroso para el equipo colombiano.





