El Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2022, cayó eliminado por 3-1 (3-2 en el global) ante el Olimpia en el partido de vuelta de los octavos de final del torneo, en un estadio Defensores del Chaco colmado de hinchas que le hicieron vivir un verdadero infierno al combinado brasileño.

Con este resultado, el Decano regresa a los cuartos de final de la Libertadores y se medirá con Fluminense.

Los cruces

Ante más de 40.000 personas, y con más de 30 grados de temperatura, el combinado paraguayo se apoyó en su afición, para encontrar el impulso emocional que le permitió imponerse ante uno de los rivales más difíciles del torneo.



El arranque del partido mostró a un Olimpia más ofensivo y decidido a buscar el gol. El primer acercamiento al arco visitante llegó con un disparo desviado de Walter González, por encima de la portería defendida por Matheus Cunha.



Así las cosas, así se jugarán los cuartos de final:

Fluminense Vs. Olimpia

Boca Juniors Vs. Racing

Deportivo Pereira Vs. Palmeiras

Bolívar Vs. Internacional de Porto Alegre

