La clasificación del Deportes Tolima a los octavos de final de la Copa Libertadores es un paliativo al mal momento del fútbol profesional colombiano en los torneos de Conmebol. Sin embargo, lo hecho por el equipo de Ibagué podría mostrar el camino que se debe seguir para salir de un hueco en el que se cayó en 2017 y del que está costando salir. Cali cayó a la Sudamericana y Millonarios y Nacional no pasaron de la fase previa.

En 2016, Nacional obtuvo su segunda Libertadores, un torneo atípico por ser el único en los últimos 30 años que no tuvo un finalista brasileño o argentino: en 1991, Colo Colo le ganó la final a Olimpia. Desde entonces, el fútbol colombiano no volvió a pisar los cuartos de final, y la del Tolima es apenas la segunda clasificación a octavos, después de la del propio Nacional en 2018.



“Siempre hemos tenido jerarquía, aparte de técnica y estrategia, este equipo tiene mucha jerarquía, así sacó adelante este partido, así se pelean estas instancias”, dijo el técnico del Tolima, Hernán Torres, tras ganarle a Atlético Mineiro como visitante para clasificar.



Ese partido dejó dos hitos: uno, Tolima es el primer equipo colombiano que gana dos partidos en Brasil en la misma edición de la Libertadores. Ya le había ganado a América Mineiro. Y dos, acabó con el mayor invicto de toda la historia de la Copa: Atlético Mineiro llevaba 18 fechas sin perder.



Pero lo de Tolima, que ahora deberá enfrentar en octavos de final a otro histórico de Brasil, Flamengo (finalista en dos de las últimas tres ediciones), es un oasis en medio de un desierto de resultados, que podría tener varias explicaciones.

El valor del mercado

Festejo del Deportes Tolima. Foto: AFP

Los presupuestos de los equipos brasileños y argentinos son muy superiores al resto de clubes suramericanos. El portal Transfermarkt, especializado en el mercado futbolístico, muestra que los primeros 23 clubes más valiosos del sur del continente son brasileños (13) o argentinos (10). Apenas en la casilla 24 aparece Cerro Porteño, de Paraguay, y en la 25, Libertad, del mismo país.



Apenas en el puesto 30, detrás de otros tres argentinos y otro brasileño, aparece el primer club colombiano, Junior de Barranquilla, que viene de fracasar en la Copa Sudamericana: necesitaba ganar su último partido como local, contra Unión de Santa Fe, y perdió 0-4.



Pero no todo es dinero, y la prueba es que en esos primeros 30 equipos hay dos de la Serie B brasileña, dos históricos venidos a menos, Gremio y Vasco da Gama. Pero sí hay una diferencia de valor de mercado que juega muy en contra del fútbol colombiano. El plantel de Palmeiras, actual bicampeón de la Libertadores, está cotizado en 160,35 millones de euros, casi ocho veces lo que vale, según ese mismo escalafón, el colombiano que está más arriba en esa tabla (Junior, 24, en 13 millones).



El número de participantes por país también ha afectado la cantidad de clubes clasificados a fases finales, aunque no al nivel de lo ocurrido en las dos últimas ediciones de la Sudamericana, cuando la mitad de los participantes que no son de Brasil o Argentina salen antes de la fase de grupos.



En 2017, la Conmebol decidió aumentar los cupos en la Libertadores. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile pasaron de tres a cuatro representantes, pero Argentina y Brasil, que tenían cinco cada uno, pasaron a tener seis y siete, respectivamente. A mayor número de participantes, más posibilidades de avanzar, y más cuando a fase de grupos llegan directamente cinco argentinos y cinco brasileños, contra dos del resto de países. Solo en este 2022, Argentina metió a sus seis equipos en octavos.



En todos estos años, la brecha de juego entre Argentina y Brasil y los demás aumentó. Ecuador ha trabajado bien para tratar de no quedarse atrás. Colombia hace lo que puede. Por eso, lo de Tolima es un oasis, pero la crisis no se detiene.

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

@Josasc

