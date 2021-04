Análisis: tiempo de revancha para Colombia en la Copa Libertadores

El fútbol colombiano parece tener una buena oportunidad para volver a los octavos de final de la Copa Libertadores, una fase que se volvió terreno sin explorar en las dos últimas ediciones del torneo. Desde 2018 no había cuatro equipos en la fase de grupos: este jueves entró Junior, que, sin jugar bien, goleó 3-0 al Bolívar, de Bolivia.

Atlético Nacional, que regresa a esta instancia después de tres años, entra a un grupo en el que las posibilidades de avanzar son grandes, y más después de lo que se vio en la serie contra Libertad, de Paraguay, en la que dio muestras de un jerarquía que parece habérseles perdido a los clubes colombianos en los torneos internacionales. Goleó sin ser superior, incluso pasando el susto de un gol de camerino y de que el rival también le perdonara la vida.



(Lea también: ¿En qué va el caso de Andrés Felipe Román? Hay noticias alentadoras)



Al frente tendrá tres equipos con gran pasado en la Copa, pero irregular presente: Nacional de Montevideo, tres veces campeón de la Libertadores, pero cuyo último título data de 1988, llegó a cuartos de final el año pasado, fase en la que River Plate lo aplastó: 2-6 en Montevideo.



Argentinos Juniors, ganador del torneo en 1985, regresa al torneo después de diez años. Tiene un estilo de juego parecido al de Libertad y, si Nacional no ajusta algunos movimientos en la defensa, le puede traer problemas.



Universidad Católica de Chile jugará la Libertadores por tercer año consecutivo. En los dos anteriores sufrió la misma suerte de los colombianos: quedó de tercero en su grupo y cayó a la Copa Suramericana, donde no llegó muy lejos: afuera en octavos de final en 2019 y en cuartos de final el año pasado. En el papel, con todos esos antecedentes, Nacional debería ser candidato a quedarse con uno de los dos cupos a octavos de final.



(Lea también: ¿Colombia sigue firme con la Copa América? La posición de Mindeporte)



América de Cali, por los rivales que le quedaron tras el sorteo, también debería estar en la pelea por llegar a octavos de final: Atlético Mineiro, que vuelve a la Libertadores tras terminar de tercero en el Brasileirão, viene de quedar afuera en la primera fase de la Suramericana del 2020, eliminado por Unión de Santa Fe.



Deportivo La Guaira, de Venezuela, obtuvo el año pasado su primera estrella, pero no tiene grandes antecedentes en la Libertadores: en su única participación, en 2019, no pasó de las fases previas; lo eliminó Atlético Nacional. Y Cerro Porteño, uno de los equipos con más participaciones en la Copa Libertadores, no ha tenido brillo en las últimas ediciones: hace dos años llegó a cuartos de final y en 2020 no pasó de las fases previas. El problema de América es su presente: dudas en su juego y líos, incluso, para avanzar en el torneo local.



Los que sí tienen muchas complicaciones son Santa Fe y Junior: ambos deberán enfrentar a River Plate, que si bien no ha ganado la Copa en los dos últimos años, siempre ha sido un club sólido: finalista en 2019 y semifinalista el año pasado, en una serie en la que la derrota contra Palmeiras en la ida fue casi un accidente. El otro rival es el irregular Fluminense, que vuelve a la Copa después de ocho años y que el año pasado, en la Suramericana, no pudo con Unión La Calera.



(En otras noticias: Nacional cambia de casa: aquí jugará en la Copa Libertadores)



De los dos colombianos en este grupo, parece llegar en mejor nivel Santa Fe, que traía un larguísimo invicto como local. Junior dejó muchísimas dudas en la serie contra Bolívar, que por momentos lo superó, pero no tuvo contundencia. No será fácil.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

Más noticias de Deportes

- 'Espero sentirme mejor físicamente y poder entregarlo todo': Osorio



- A esto se quiere dedicar Neymar cuando se retire del fútbol



- Coronavirus le pone 'freno en seco' a la Fórmula 1