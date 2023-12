Copa Libertadores: dos clubes colombianos reemplazarían a brasileños por sanción Fifa

Hay preocupación y revuelo por el futuro de Brasil en la eliminatoria suramericana al Mundial 2026 y por la posible descalificación de sus clubes de los torneos internacionales de la Conmebol.



La polémica se generó después de que un tribunal de Río de Janeiro destituyó el 7 de diciembre a Ednaldo Rodrigues y designó como presidente interino de la Confederación Brasileña de Fútbol a José Perdiz para organizar nuevas elecciones en el órgano rector del fútbol brasileño.

Perú es el último de la eliminatoria Foto: Efe

Esta decisión de un tribunal ordinario no es tolerado ni por la Fifa ni por la Conmebol, ya que no permiten la injerencia estatal en los manejos de sus asociaciones miembro. Por esta razón podrían desafiliar a Brasil de todas sus competiciones si no se repone a Ednaldo Rodrigues como presidente de la CBF.



"El reglamento es claro y contundente. No está permitida, en ningún caso, la intervención de fuerzas externas en los asuntos que competen a sus asociados", precisó la fuente, que prefirió conservar el anonimato tras aclarar que estas cuestiones "solo son ventiladas a través de resoluciones y no meras opiniones de sus directivos", afirmaron fuentes del organismo sudamericano a la AFP.

Fifa y Selección Brasil. Foto: AFP y EFE

¿Clubes colombianos beneficiados ante una posible sanción?

La posible sanción de Fifa y Conmebol excluiría a la selección de la eliminatoria y a los equipos brasileños de las Copas Libertadores y Sudamericana. Ahí se abre el abanico de posibilidades para dos equipos colombianos que se ilusionan con tener un cupo en la gloria eterna.



Conmebol repartiría los ocho cupos que tiene Brasil en la Libertadores en los diferentes miembros de la organización. Colombia recibiría dos cupos más para esta edición y quedaría con seis equipos en el torneo.



Atlético Nacional, que va a iniciar su participación en segunda ronda, y Águilas Doradas, que hará lo mismo desde la primera, podría saltarse esos partidos preliminares y tener un cupo directo en la fase de grupos.

Conmebol y Fifa. Foto: EFE y AFP

Esos cupos en la fase preliminar quedarían para América de Cali y Deportivo Independiente Medellín, equipos que por su posición en la tabla de reclasificación se ganaron un cupo en la Copa Sudamericana, pero serían ascendidos a la Libertadores siempre y cuando haya una sanción oficial contra la Confederación Brasileña de Fútbol y sus clubes.



Por ahora, la Fifa y la Conmebol, que no reconocen a Perdiz como interventor de la CBF, están investigando el caso y podrían tomar cartas en el asunto con sanciones ejemplares, situación similar a la que se vivió hace unas semanas con la Federación de fútbol de Malí tras considerar una "indebida interferencia" del gobierno de ese país.



El Ministro de Deportes disolvió el comité ejecutivo de la entidad y nombró un "comité provisional" para gestionar la asociación y disponer la elección de nueva junta directiva, pese a las advertencias del ente rcetor del fútbol mundial.

