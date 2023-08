El sorprendente Deportivo Pereira, que apenas el año pasado fue campeón por primera vez en su historia en la liga colombiana, es el único representante del país en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023. El cuadro Matecaña tiene felices a sus hinchas en el departamento de Risaralda y en cualquier país donde haya un seguidor del llamado 'Superdepor'.



Tras la eliminación, en la noche del pasado jueves de Atlético Nacional, el Deportivo Pereira es la única carta de Colombia entre los ocho mejores equipos del torneo de clubes más importante de América.

En las calles de Pereira todo es alegría desde la noche del pasado miércoles, cuando el Deportivo Pereira dejó por fuera del torneo a Independiente del Valle, un equipo ecuatoriano de buen suceso en los últimos años en torneos internacionales. Lejos quedaron los duros años en la 'B' y el hecho de que nunca había sido campeón en sus 79 años de historia.



El odioso mote del 'Perdeira' ya no aplica para un club que se está acostumbrando a jugar bien y a ganar en la Libertadores, aunque en la actual liga local no le esté yendo bien.



La alegría de los seguidores del Deportivo Pereira la comparten incluso, en la vecina ciudad de Manizales, los seguidores del Once Caldas, que en el 2004 se coronó campeón de la Copa Libertadores haciendo una campaña similar a la del cuadro Matecaña.



Para la prensa internacional, la grata sorpresa de la Libertadores es el Deportivo Pereira ya que, como debutante absoluto del torneo, superó en una reñida serie a Independiente del Valle y avanzó a los cuartos de final.



Ahora, a los dirigidos por Alejandro Restrepo, tendrán en frente a uno de los máximos favoritos del torneo, el Palmeiras de Brasil, que avanzó tras dejar en el camino al Atlético Minerio.



Palmeiras, que ya ha sido campeón de la Copa Libertadores en tres ocasiones, deberá venir a Colombia para enfrentarse al sorprendente Deportivo Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

¿Cómo quedaron los cuartos de final?

Tras la emocionante fase de octavos de final, los cruces de los cuartos de final quedaron listos. De los ocho clasificados, hay tres clubes brasileños, dos argentinos, uno colombiano, uno boliviano y uno paraguayo.

Deportivo Pereira celebra gol en Copa Libertadores. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Así serán los enfrentamientos:



Boca Juniors (Argentina) vs Racing Club

Deportivo Pereira (Colombia) vs. Palmeiras (Brasil)

Bolívar (Bolivia) vs. Inter de Porto Alegre (Brasil)

Fluminense (Brasil) vs. Olimpia (Paraguay)



Aunque la Conmebol aún no ha confirmado las fechas y horarios de los partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores, los partidos de ida están programados para la semana del 22 al 24 de agosto, mientras los de vuelta se jugarán del 29 al 31 del mismo mes.



Las semifinales se jugarán entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre y la final será el 4 de noviembre.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS