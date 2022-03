La Confederación Sudamericana de Fútbol realiza a esta hora el sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores 2022. El sorteo dejó caminos complicados para los dos equipos colombianos sobrevivientes en el torneo.

Deportes Tolima y Deportivo Cali, campeones en los dos torneos de Dimayor en 2021, son los representantes colombianos. Millonarios y Nacional quedaron eliminados en la segunda fase previa.



Tolima deberá enfrentar a dos clubes brasileños, Atlético Mineiro y América Mineiro, y a Independiente del Valle, de Ecuador, que ya ganó una Sudamericana y fue subcampeón de Copa Libertadores. No es un camino fácil.



Por su parte, Deportivo Cali quedó en un grupo muy complicado, con dos históricos, Boca Juniors y Corinthians, y con Always Ready, de Bolivia, con el que deberá jugar en la altura, bien sea en La Paz, a 3.600 metros, o en el estadio El Alto, su sede natural, a 4.090 metros.

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores

Grupo A

Palmeiras (Brasil)

Emelec (Ecuador)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Independiente Petrolero (Bolivia)



Grupo B

Athlético Paranaense (Brasil)

Libertad (Paraguay)

Caracas (Venezuela)

The Strongest (Bolivia)



Grupo C

Nacional (Uruguay)

Vélez Sársfield (Argentina)

RedBull Bragantino (Brasil)

Estudiantes (Argentina)



Grupo D

Atlético Mineiro (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador)

Deportes Tolima (Colombia)

América Mineiro (Brasil)



Grupo E

Boca Juniors (Argentina)

Corinthians (Brasil)

Deportivo Cali (Colombia)

Always Ready (Bolivia)



Grupo F

River Plate (Argentina)

Colo Colo (Chile)

Alianza Lima (Perú)

Fortaleza (Brasil)



Grupo G

Peñarol (Uruguay)

Cerro Porteño (Paraguay)

Colón (Argentina)

Olimpia (Paraguay)



Grupo H

Flamengo (Brasil)

Universidad Católica (Chile)

Sporting Cristal (Perú)

Talleres (Argentina)



