La Confederación Sudamericana de Fútbol realizará este viernes el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, que determinará el orden de juego de lo que falta del torneo de clubes más importante del continente.

Deportes Tolima es el único equipo colombiano presente en esta fase, tras terminar en la segunda casilla del Grupo D, con 11 puntos, los mismos de Atlético Mineiro. Deportivo Cali quedó eliminado y baja a la Copa Sudamericana, mientras Millonarios y Nacional quedaron afuera en la fase previa.



A Tolima le tocó un durísimo rival en octavos de final: deberá jugar contra Flamengo, dos veces campeón del torneo (1981 y 2019) y finalista el año pasado. El equipo más popular de Brasil, junto a Corinthians, ganó el grupo H, con 16 puntos.

Así se hizo el sorteo de los octavos de final



Este fue el procedimiento del sorteo, según informó la Conmebol:



A fin de determinar los rivales de cada llave se conformarán dos tablas de posiciones:



Una entre los ocho clasificados en primer lugar en sus grupos (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H) los que ocuparán el bolillero 1 y la segunda entre los ocho clasificados en segundo lugar en sus grupos (posiciones 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H) los que ocuparán el bolillero 2.



La ubicación de los mismos en cada tabla le otorgará un ordenamiento del 1 al 8 para los ganadores de grupos y del 9 al 16 para los segundos, de acuerdo con la performance en la FASE DE GRUPOS. Los equipos con mejor performance (menor numeración en el ordenamiento del 1 al 16) definirán sus partidos de local.



Del Bolillero 2 (equipos ubicados en segundo lugar en los grupos) se extraerán las 8 bolillas que irán conformando las llaves A, B, C, D, E, F, G y H. Inmediatamente al sorteo de cada bolilla del bolillero 2, serán sorteadas del Bolillero 1 (equipos ubicados en primer lugar en los grupos) las bolillas con los equipos que completarán las llaves, definiéndose así los cruces para los Octavos de Final. La localía en el primer partido corresponderá a los equipos provenientes del Bolillero 2 (equipos ubicados en segundo lugar en la Fase de Grupos).



En esta fase podrán enfrentarse equipos provenientes del mismo país, así como también los que ya se hayan enfrentado entre sí en la Fase de Grupos de la competencia. Para las fases siguientes y hasta las SEMIFINALES inclusive, la localía en los partidos estará supeditada a la numeración que cada equipo haya obtenido en el orden de ubicación de la FASE DE GRUPOS. En cada llave, los equipos con numeración menor definen de local el partido de vuelta.

Así se jugarán los octavos de final de la Libertadores

Athlético Paranaense vs. Libertad

Deportes Tolima vs. Flamengo

Vélez Sársfield vs. River Plate

Emelec vs. Atlético Mineiro

​Cerro Porteño vs. Palmeiras

​Talleres vs. Colón

​Corinthians vs. Boca Juniors

Fortaleza vs. Estudiantes

😍 ¡El camino a la #GloriaEterna! Así quedaron los octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/7WqAZSbGx1 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 27, 2022



