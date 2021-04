La conclusión de Hárold Rivera: 'Debemos trabajar la cabeza'

Hárold Rivera, técnico de Santa Fe, reconoció los errores que cometió su equipo en la derrota 1-2 contra Fluminense, en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y dijo que ahora debe trabajar la parte mental para lo que viene: la revancha contra Junior en la Liga y el juego contra River Plate. Estas fueron sus conclusiones:

Los goles en contra. “Tuvimos dos desatenciones en los primeros minutos y nos fuimos con el resultado en contra. No es fácil remar ante estas situaciones”.



(Lea también: Fin de la era de Juan Cruz Real en América)



La falta de definición. “Si fuéramos predecibles los rivales nos controlarían. Hoy tratamos de generar por la derecha, por la izquierda, pero no concretamos. Si fuera por merecimiento tendríamos que haber ganado el partido. Esto es de saber concretar”.



La parte mental. “Debemos trabajar la cabeza. Venimos de una derrota con Junior y ahora con Fluminense en condición de local. No hay tiempo para más, sino para recuperarnos mentalmente”.



(En otras noticias: Caída de Junior en su visita a River en el Monumental)



Los cambios. “Seijas no trae ritmo de competencia que traen otros jugadores y quise darle más amplitud al equipo con Caballero. La situación de Arias nos hizo cambiar el plan del partido. Hablo con los jugadores que nos ha faltado rematar de media distancia. Debemos ser decididos en el terreno de juego”.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Atlético Nacional sacó un punto a puro gol en Montevideo



- ¿Perú vs. Colombia, en Miami? Esta es la situación hoy



- Con estos goles de River, Junior perdió en Buenos Aires