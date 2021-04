Estos son los rivales de los colombianos en la Copa Libertadores

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, que tiene clasificados a los colombianos Santa Fe y América, mientras que Junior y Nacional esperan definir su clasificación.

Serán 32 equipos participantes. 28 clasificados directos y cuatro provienen de la fase 3 de la Copa Sudamericana.



Fase de grupo:



Grupo A

Palmeiras (Bra.)

Defensa y Justicia (Arg.)

Universitario (Per.)

G2 (Independiente del Valle (Ecu.) o Gremio (Bra.))



Grupo B

Olimpia (Par.)

Internacional (Bra.)

Deportivo Táchira (Ven.)

Always Ready (Bol.)



Grupo C

Boca Juniors (Arg.)

Barcelona (Ecu.)

The Strongest (Bol.)

G4 (San Lorenzo (Arg.) o Santos (Bra.))



Grupo D

River Plate (Arg.)

Santa Fe (Col.)

Fluminense (Bra.)

G3 (Bolívar (Bol.) o Junior (Col.))



Grupo E

Sao Paulo (Bra.)

Racing (Arg.)

Sporting Cristal (Per.)

Rentistas (Uru.)



Grupo F

Nacional (Uru.)

U. Católica (Chi.)

Argentinos Juniors (Arg.)

G1 (Libertad (Par.) y Atlético Nacional (Col.))



Grupo G

Flamengo (Bra.)

L.D.U. Quito (Ecu.)

Vélez Sarsfield (Arg.)

Unión La Calera (Chile)



Grupo H

Cerro Porteño (Par.)

Atlético Mineiro (Bra.)

América de Cali (Col.)

Deportivo La Guaira (Ven.)



Junior viene de superar en las fases previas al Caracas de Venezuela y enfrenta la serie contra Bolívar por un cupo en el grupo D. Por su parte, Atlético Nacional dejó en el camino a Guaraní de Paraguay y perdió el primer juego ante Libertad, también en busca de un cupo en el grupo F. .

🏆🔥 ¡Los 8⃣ grupos definidos!



👀 Así quedaron conformadas las zonas para la CONMEBOL #Libertadores 2021.



🤔 ¿Cuál te parece el más difícil?#GloriaEterna pic.twitter.com/J0zv20FWE6 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 9, 2021

