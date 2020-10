¿Reflexión o crítica? La opinión de Osorio sobre el nivel de la Liga

Tras los fracasos de equipos como Independiente Medellín, Deportes Tolima y Junior en la Copa Libertadores, el técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, tocó el tema sobre el nivel de nuestra Liga y si en realidad somos competitivos o a dónde queremos llegar. Según el entrenador risaraldense, se necesita una serie de discusiones para definir unos objetivos claros si se quiere volver a los primeros planos del continente.

“Debemos pensar cómo queremos jugar en la Liga, teniendo en cuenta lo que tenemos. Nacional es un equipo que asume y con valentía trata de jugar ofensivamente en igualdad numérica", dijo.



Le puede interesar: (¡Malas noticias! James se lesionó y no estará contra Southampton).



Además añadió: "La idea como tal, cada cual la siente, la percibe y acepta como es. Nos exponemos, arriesgamos de la manera consensuada con los jugadores y con ese fútbol de elaboración, cualquier equipo que juegue por banda, tendrá opciones de gol. No podemos ligar lo defensivo de lo ofensivo, tratamos de respetar y mantener una idea de juego. Tratamos de mejorarla a pesar de los contratiempos como la salida de Daniel Muñoz, la lesión de Helibelton (Palacios) o de (Christian) Mafla. No creemos en el equilibrio, porque si no los partidos terminarían cero a cero, creemos en la compensación”, añadió.



En cuanto a lo que espera que se pueda generar con estos flojos resultados, es un análisis más profundo. “Lo que hay que entender ahí, por el análisis que le hacemos a la Liga colombiana, un alto porcentaje de los goles se hacen en transiciones de defensa a ataque y abría que profundizar el porqué, históricamente, de los últimos 10 años, la mayoría de los equipos se defienden con un 4-2. Para poder tener penetración y generar situaciones manifiestas de gol, hay que jugar en igualdad numérica, es decir con seis jugadores. En las grandes Ligas, nos damos cuenta que los equipos que atacan en igualdad numérica, requieren de un driblador y en Nacional lo intentamos con Jarlan, con Vladimir, con Andrés o con Déinner, quienes tienen la magia”.



También lea: (Gráfico: las lesiones de James Rodríguez desde Rusia-2018).



Además, “hablamos del juego de posesión de los españoles, y acá en Colombia no hay un solo equipo que lo haga. Queremos una liga dinámica y no la tenemos en nuestra Liga. Dejo la pregunta a quiénes y bajo qué parámetros podemos ser más competitivos para jugar en el fútbol internacional. Sufrimos por el fútbol directo, mi reflexión es que, si queremos jugar con fútbol directo y transición, no engañemos a la gente y preparémonos para jugar de esa manera. Amerita una reflexión entre toda la gente del fútbol y definir a qué se juega o lo que queremos jugar, frente a lo que tenemos”.



El estratega ejemplifica con la versatilidad, como con su idea de juego quiere encontrar un mejor funcionamiento y lograr esa competitividad. “Uno trata a un ser humano con limitaciones y lo limitará, uno lo trata sin limitaciones y se superará. Al igual que en la educación uno lo que puede dar a sus dirigidos es que tengan experiencia en todos los ámbitos de la vida, y ellos mismos le mostrará su potencial. Muchas cosas dependen de la interpretación y Andrés Andrade no jugó de volante de marca, él lo que hizo fue mantener la pelota y vincular el juego”.



No solo con polifuncionalidad Osorio les exige a los jugadores, trata de confrontarlos diariamente. “A los jugadores les pregunto porque ellos son los que vivencian el juego, toman decisiones y me interesa saber si ellos están dispuestos a asumir ese reto para innovar en la idea de juego de nuestra Liga o no se sienten cómodos jugando de esa manera. En ese caso, nos toca buscar la idea para mejorarla, transformarla o cambiarla si es necesario”.



Osorio confía que haya un consenso para que el campeonato crezca. Pero cuestiona elementos, como la ausencia de jugadores convocados de la Liga en la Selección Colombia. “Estoy contento acá en Medellín, disfruto de mi familia, del fútbol, pero acá tenemos que analizar en todo el mundo del fútbol, porque estamos muy equivocados. Pretendemos ciertas ideas, pero no jugamos a eso. Después tenemos que revisar si podemos llevarlo a cabo o si jugamos de otra manera, nos tenemos que dedicar a esa manera. En campo abierto somos muy buenos, pero en elaboración nos falta mucho. Debemos demostrar si estamos entre las mejores ligas del mundo, pero en el partido de la Selección Colombia, tuvo que estar algún jugador de nuestra Liga”.



Le recomendamos: (¿No habrá CR7 vs. Messi? El portugués volvió a dar positivo por covid).



Finalmente, el entrenador no ocultó que su equipo debe ser más dinámico y dejó en claro que espera que haya una mayor fluidez en el juego, si los árbitros dispongan que se pueda ir a competir y a chocar en el adversario. Sumado a que desde su equipo tienen poca tolerancia con los amonestados. “Tenemos que mejorar en el tiempo efectivo de juego, ser más intensos con y sin la pelota. Esperamos que haya un mejor sentido común de los que imparten justicia para que nos dejen competir. Jugador con tarjeta amarilla es el próximo a salir de cambio y quien se saque una amarilla innecesaria se le multa, en eso estamos contribuyendo para la Liga”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8