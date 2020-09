Junior, a dar un paso más en la clasificación en la Copa  Libertadores

Con las posibilidades de clasificarse a octavos vivas gracias a los triunfos en sus dos últimas salidas, el Junior de Barranquilla recibirá este miércoles al eliminado Barcelona de Guayaquil en la penúltima fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.

Además de volver a contar con sus delanteros Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja, la principal novedad que anunciaron los colombianos antes del encuentro es extradeportiva.



El 'Tiburón' anunció dos positivos por coronavirus entre las 59 personas de la institución que fueron sometidas a pruebas PCR el pasado fin de semana. Así lo informo el club rojiblanco en un comunicado y, aunque no especificó si se trata de jugadores, integrantes del cuerpo técnico o trabajadores, precisó que estas personas fueron apartadas inmediatamente al tiempo que se activaban los respectivos cercos epidemiológicos.



Le puede interesar: (El desahogo de Sebastián Villa por el infierno que está viviendo).



Tres de los cuatro equipos que integran el Grupo A -Junior de Barranquilla, Independiente del Valle y Flamengo- han reportado contagios de covid-19 durante el regreso de la competencia.



Para los dirigidos por Luis Amaranto Perea, la victoria sobre el Barcelona significaría que no tendrían que depender de otros resultados para buscar su clasificación en la última fecha a los octavos de final cuando visten al Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, el 21 de octubre.



Aunque se espera la titularidad de Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja en el ataque para enfrentarse a los guayaquileños, el estratega del Junior también tiene la posibilidad de alinear al veterano goleador Carmelo Valencia, quien en el último encuentro ante Independiente de Valle anotó tres de los cuatro tantos del triunfo rojiblanco.



Los "curramberos" estarán atentos a lo que ocurra con el otro encuentro del grupo en el que Independiente del Valle visitará a un disminuido Flamengo, que no podrá contar con muchos sus jugadores titulares quienes se encuentran aislados por dar positivo de covid-19.



También lea: (Entrevista: Fernando Alonso habla fuerte de su regreso a la Fórmula 1).



Los barranquilleros, que en la liga local marchan sextos con dieciséis puntos, a tres del líder Tolima, tuvieron un revés el pasado fin de semana al perder por la mínima diferencia en calidad de visitante ante el Envigado en un partido en el que Perea alineó una nómina mixta.



Por su parte el eliminado Barcelona, que llegó el lunes en la noche a Barranquilla, cuenta con la plantilla completa al no reportar lesionados y sumar al joven lateral izquierdo Mario Pineda, quien ya cumplió fecha de suspensión.



Antes del viaje a Barranquilla, el club "Ídolo del Ecuador" publicó los resultados de las pruebas PCR para descartar contagios tras el encuentro que perdieron de local ante Flamengo.



En el campeonato de su país, en el que es cuarto en la tabla a cuatro puntos del primer lugar, el Barcelona lleva mejores resultados que en la Copa Libertadores.

En el torneo continental los de Guayaquil perdieron los cuatro partidos disputados, anotaron tan solo dos goles y encajaron diez.

Alineaciones probables:

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Germán Mera, Dany Rosero, Gabriel Fuentes; Freddy Hinestroza, Leonardo Pico, Didier Moreno, Sherman Cárdenas; y Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja. DT: Amaranto Perea.



Barcelona: Javier Burrai; Byron Castillo, Darío Aimar, Williams Riveros, Mario Pineda; Jefferson Orejuela, Leandro Martínez, Michael Arroyo, Bruno Piñatares; Jonathan Álvez y Cristian Colman. DT: Fabian Daniel Bustos.



Árbitro: El venezolano Alexis Herrera, auxiliado en las bandas por sus compatriotas Jorge Urrego y Francheskoly Chacón.



Hora: 7:30 p. m.



Estadio: Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.



EFE