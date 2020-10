Junior 'se asustó con el cuero': perdió 0-2 con Barcelona en la Copa

Junior de Barranquilla perdió una gran opción de ir consolidando su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores, luego de perder este miércoles 0-2 con Barcelona. Depende de resultados para avanzar.



Los tantos del club ecuatoriano fueron obra del lateral Byron Castillo y del goleador uruguayo Jonathan Álvez, que en 2018 jugó en el club rojiblanco, y le dieron la victoria a su equipo ante un rival que, pese a no tener su mejor noche, estrelló tres balones en los palos del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.



Los anfitriones tomaron el control del partido desde el primer instante y tuvieron su primera oportunidad clara al minuto ocho cuando el extremo Fredy Hinestroza, en un tiro libre desde el borde del área, sacó un zurdazo que se estrelló en el horizontal de la portería del argentino Javier Burrai.



Con el paso de los minutos, el 'Tiburón' perdió intensidad en ataque y cada vez intervinieron con menor claridad jugadores como el venezolano Luis 'Cariaco' González y los extremos Hinestroza y Edwuin Cetré.



El 'Coloso de América' se sacudió y comenzó a explotar los costados para tratar de herir al equipo que dirige Luis Amaranto Perea. Cuando el primer tiempo parecía terminar sin goles, los visitantes sorprendieron al Junior y en un contragolpe, liderado por Álvez, el balón le quedó en el área a Castillo, que con un derechazo batió al portero uruguayo Sebastián Viera y puso el 0-1 al 44.



En el comienzo del segundo tiempo, con el Junior aún reponiéndose del golpe que recibió antes del descanso, Álvez recibió un pase elevado de Cristian Colman y, ante la salida de Viera y una floja marca de Germán Mera, mandó el balón al fondo de la red con un cabezazo bombeado.



Para tratar de remontar, Perea mandó a la cancha al goleador Miguel Borja y al creativo Sherman Cárdenas, quienes acercaron a su equipo a la portería de Burrai.



Sin embargo, el Barcelona se replegó y bajo el liderazgo de los centrales Darío Aimar y Williams Riveros evitó que su rival fuera profundo, pese a algunos acercamientos que despejó sin problemas el guardameta argentino.



Una de las más claras la tuvo el lateral Gabriel Fuentes al minuto 78 al recibir en el área un pase filtrado del mediocentro Didier Delgado y, en el mano a mano, sacó un remate que rebotó en el horizontal. La otra fue de Borja, al 87, tras cabecear un centro y mandar, de nuevo, el balón al palo.



Al final, el Junior no pudo ni siquiera descontar y quedó al borde de la eliminación tras caer con un rival que había perdido sus cuatro partidos anteriores.



Para pasar de fase, el Junior, que tiene una diferencia de gol de -2 y seis puntos, deberá vencer al ya clasificado Flamengo en el Maracaná y esperar una derrota por goleada del Independiente del Valle, que tiene +4 y nueve unidades, ante el Barcelona.



EFE