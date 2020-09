El calendario de clubes colombianos en el regreso de la Libertadores

Vuelve la acción de la Copa Libertadores y con ella la participación de tres equipos colombianos. América, Junior y Medellín se alistan para comenzar esta semana su participación en el torneo más importa de clubes del continente.

Este es el calendario:

América de cali

Fecha 3

Miércoles 16 de septiembre, 5:30 p. m.: Internacional vs. América



Fecha 4

Miércoles 23 de septiembre, 7:30 p. m.: América vs. Universidad Católica



Fecha 5

Martes 29 de septiembre, 7:30 p. m.: América vs. Internacional​



Fecha 6

Jueves 22 de octubre, 7:30 p. m.: Gremio vs. América

Junior

Fecha 3

Jueves 17 de septiembre, 9 p. m.: Barcelona vs. Junior



Fecha 4

Martes 22 de septiembre, 7:30 p. m.: Junior vs. Independiente del Valle



Fecha 5

Miércoles 30 de septiembre, 7:30 p. m.: Junior vs. Barcelona



Fecha 6

Miércoles 21 de octubre, 7:30 p. m.: Flamengo vs. Junior

Medellín

Fecha 3

Miércoles 16 de septiembre, 7:30 p. m.: Medellín vs. Caracas



Fecha 4

Jueves 24 de septiembre, 7:30 p. m.: Medellín vs. Boca Juniors



Fecha 5

Miércoles 30 de septiembre, 5:30 p. m.: Caracas vs. Medellín



Fecha 6

Jueves 22 de octubre, 7:30 p. m.: Libertad vs. Medellín



