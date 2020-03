Arranca la verdadera Copa Libertadores

La Copa Libertadores ya empezó hace varias semanas, con la disputa de tres etapas de eliminación directa.



Pero, para muchos, la competencia continental a lo grande empieza este martes, con el comienzo de la etapa de grupos de este certamen que cuenta con 47 equipos y un total de 155 partidos a lo largo de diez meses, entre el primer partido, que jugaron Carabobo y Universitario, de Perú el 21 de enero pasado, y la finalísima prevista para el 21 de noviembre, en el estadio Maracaná.



Hasta el momento se disputaron 30 encuentros de reclasificación, que otorgaron las últimas cuatro plazas de ingreso a los grupos: así se clasificaron Independiente Medellín (vencedor de Atlético Tucumán), Barcelona, de Ecuador; Guaraní, de Paraguay, y el Inter que dirige Eduardo Coudet. En la primera semana de la etapa de grupos se disputará la primera fecha de manera completa, con 16 partidos repartidos en tres jornadas de acción intensa.



A primera vista, el posicionado como primer favorito es también el campeón defensor: todavía está fresco el triunfo de Flamengo en la final ante River Plate, y el equipo carioca siguió de festejo la semana pasada, con la obtención de la Recopa Suramericana, a expensas de Independiente del Valle. Al mando del portugués Jorge Jesús, el 'Fla' también había conquistado la Supercopa de Brasil y la Copa Guanabara (primera parte del campeonato estadual carioca). Una curiosidad: en el Grupo A, el gigante brasileño volverá a toparse con Independiente del Valle, su rival en la Recopa y el campeón de la Copa Suramericana 2019.



River, finalista el año pasado y campeón de la Libertadores en 2018, y Boca, también debutan esta semana con sendos partidos de visitantes y con la cabeza puesta en la definición de la Superliga, que los tiene peleando palmo a palmo por el título. El equipo de Marcelo Gallardo acudirá este miércoles a los 2850 metros de la capital ecuatoriana para enfrentarse con Liga de Quito en la apertura del Grupo D.



Boca Juniors, en principio dentro de un grupo accesible (el H), visitará este martes al Caracas FC en la capital venezolana. Por esta razón , el DT Miguel Angel Russo decidió reservar para el encuentro del sábado por la última fecha de la Superliga a Carlos Tévez, Eduardo Salvio y Mauro Zárate, que no viajaron a Venezuela. En el otro encuentro de esta zona, Independiente Medellín recibirá el martes en el Atanasio Girardot de la capital de Antioquia al Libertad paraguayo, al mando de Ramón Díaz.



Esta Copa Libertadores tendrá un debutante argentino: Defensa y Justicia. El Halcón se presentará este martes frente a un histórico como Santos, en su bautismo de fuego en este certamen y luego de tres participaciones en la Suramericana, con los cuartos de final en la temporada 2018 como mejor actuación.



También habrá un regreso singular: Tigre, que actualmente milita en la Primera Nacional, será parte del Grupo B, junto con Palmeiras, Bolívar y Guaraní. El 'Matador' vuelve a la Copa Libertadores siete años después de su estreno, en 2013; aquella vez entró desde la etapa previa y avanzó hasta los octavos de final, donde perdió con lo justo ante Olimpia, de Paraguay.



Y por supuesto, el grupo argentino se completa con Racing, el campeón de la Superliga pasada, que jugará en el Grupo F, con estreno el jueves frente a Estudiantes de Mérida, en Venezuela, en una llave que se completa con otros históricos de peso como Nacional de Uruguay y Alianza Lima.



El programa de la semana:

Grupo A



Miércoles, en Guayaquil: Barcelona (ECU) - Independiente del Valle (ECU)

Miércoles, en Barranquilla: Junior (COL) - Flamengo (BRA)



Grupo B



Miércoles, en Buenos Aires: Tigre (ARG) - Palmeiras (BRA)

Miércoles, en Asunción: Guaraní (PAR) - Bolívar (BOL)



Grupo C



Martes, en Curitiba: Athlético Paranaense (BRA) - Peñarol (URU)

Miércoles, en Cochabamba: Jorge Wilstermann (BOL) - Colo Colo (CHI)



Grupo D



Miércoles, en Quito: Liga de Quito (ECU) - River Plate (ARG)

Jueves, en Juliaca: Binacional (PER) - Sao Paulo (BRA)



Grupo E



Martes, en Cali: América de Cali (COL) - Gremio (BRA)

Martes, en Porto Alegre: Internacional (BRA) - Universidad Católica (CHI)



Grupo F



Jueves, en Lima: Alianza Lima (PER) - Nacional (URU)

Jueves, en Mérida: Estudiantes de Mérida (VEN) - Racing (ARG)



Grupo G



Martes, en Buenos Aires: Defensa y Justicia (ARG) - Santos (BRA)

Miércoles, en Manta: Delfín (ECU) - Olimpia (PAR)



Grupo H



Martes, en Medellín: Independiente Medellín (COL) - Libertad (PAR)

Martes, en Caracas: Caracas FC (VEN) - Boca (ARG)



LA NACIÓN de Argentina

Grupo GDA