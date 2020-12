Así les fue a los jueces colombianos en el River vs. Nacional

La Conmebol compartió este material de carácter didáctico que sirve como aclaración y descripción de situaciones relacionadas al fútbol, basadas en el Protocolo VAR y las Reglas de Juego de los partidos correspondientes a la Copa Libertadores 2020.



El organismo compartió los retos arbitrales en el partido entre RIver Playe y Nacional, de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ese partido fue dirigido por el colombiano Andrés Rojas, en el VAR a Nicolás Gallo y Alexánder Ospina.



RIVER PLATE (ARG)- NACIONAL (URU)

Aspecto por considerar: MANO

Reglas de Juego: 12



INFRACCIÓN DE MANO



NO se considerará infracción cuando el balón toque la mano o el brazo:



1- si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) del propio jugador;



Consideraciones Específicas



2-Decisiones arbitrales



El árbitro tomará sus decisiones según su criterio de acuerdo con las Reglas de Juego y al espíritu del fútbol. Las decisiones del árbitro se basarán en la opinión de este último, quien tiene el poder discrecional para tomar las decisiones adecuadas dentro del marco de las Reglas de Juego. (pág. 71 Reglas de Juego)



3-VAR

1 . Principios



La actuación de los VAR en partidos de fútbol se basa en una serie de principios que deberán aplicarse en su totalidad en todos los partidos en los que intervengan:



1. El árbitro asistente de vídeo (VAR) es un miembro del equipo arbitral con acceso independiente a las imágenes de la retransmisión del partido; el VAR puede asistir al árbitro únicamente en caso de que se produzca un «error claro, obvio y manifiesto» , potencial Error Claro y Obvio o un «incidente grave inadvertido» en relación con:

1. Gol/no Gol;

2. Penal/No penal;

3. tarjeta roja directa (no así la segunda tarjeta amarilla/amonestación);

4. confusión de identidad (cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado del equipo infractor).



2. El árbitro siempre deberá tomar una decisión, es decir, el árbitro no podrá omitir una decisión y, posteriormente, recurrir al VAR para tomarla; podrá revisarse la decisión de permitir que prosiga el juego tras una supuesta infracción.



3. No se modificará la decisión inicial tomada por el árbitro a menos que la revisión de la jugada demuestre claramente que la decisión constituyó un error claro, obvio y manifiesto.



4. Solo el árbitro podrá iniciar una revisión; el VAR (y el resto de los miembros del equipo arbitral) únicamente pueden recomendar al árbitro que esta se lleve a cabo.



5. La decisión final será siempre del árbitro, ya sea a partir de la información del VAR o después de haber realizado una revisión en el terreno de juego.



6. No hay límite de tiempo para el proceso de revisión, puesto que la precisión es más importante que la rapidez.

River Plate River Plate

MINUTO: 38



Aspectos para Considerar: Penal



-Reglas de Juego



Regla 12



1-Reglas de Juego:



Tiro libre directo Se concederá un libre directo si, a juicio del árbitro, un jugador comete una de las siguientes faltas contra un adversario de una manera imprudente, temeraria o con el uso de una fuerza excesiva:



• cargar contra un adversario



Se concederá un tiro penal siempre que un jugador cometa una infracción sancionable con libre directo dentro de su área penal o fuera del terreno de juego como parte del juego, según se estipula en las Reglas 12 y 13.



«Imprudente» es aquella acción en la cual un jugador muestra falta de atención o de consideración o actúa sin precaución al disputar un balón a un adversario. No será necesaria una sanción disciplinaria



2-Decisiones arbitrales



River Plate RIver Plate.

FUERA DE JUEGO



Un jugador en posición de fuera de juego en el momento en que el balón toca o es jugado por un compañero de equipo será sancionado únicamente si llega a participar de forma activa de una de las siguientes maneras:



Interviniendo en el juego, al jugar o tocar el balón pasado o tocado por un compañero.

*Se tendrá en cuenta el primer punto de contacto en el momento de jugar o tocar el balón



Para la sanción del fuera de juego, la cabina contará con la ayuda de poder realizar “Líneas Virtuales de Fuera de Juego”, que permiten conocer la posición exacta de los jugadores.



River Plate River Plate.

Aspecto por considerar: MANO



-Reglas de Juego



Regla 12



Tocar el balón con la mano

Cometerá infracción el jugador que:



Toque el balón con la mano o el brazo cuando: la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio;

Estas infracciones se considerarán como tales incluso en el caso de que el balón toque en la mano o el brazo del jugador tras haber rebotado en la cabeza, el cuerpo o el pie de dicho jugador o de otro que estuviera situado cerca del primero.



Consideraciones Específicas



River Plate River Plate.

Aspecto por considerar: NO Fuera de juego



Regla de Juego



Regla 11



FUERA DE JUEGO



No estará en fuera de juego aquel jugador que se encuentre a la misma altura que:



• el penúltimo adversario o



• los dos últimos adversarios.



*Se tendrá en cuenta el primer punto de contacto en el momento de jugar o tocar el balón



Para la sanción del fuera de juego, la cabina contará con la ayuda de poder realizar “Líneas Virtuales de Fuera de Juego”, que permiten conocer la posición exacta de los jugadores.



*En aquellos casos donde no exista un penúltimo jugador, será el balón el punto de referencia para determinar la posición de fuera de juego.



River Plate River Plate.

Con información de oficina de prensa*