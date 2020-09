América recibe a Universidad Católica en un duelo por la supervivencia

América recibirá este miércoles en Cali a la Universidad Católica (UC) en la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Libertadores, en un duelo en el que colombianos y chilenos se jugarán la supervivencia en el torneo continental.

Los 'Diablos Rojos' llegan al partido tras caer 4-3 en su visita la semana pasada al Internacional, un encuentro en el que dejaron buenas sensaciones, pero cedieron los tres puntos en una de las últimas jugadas del encuentro, mientras que los 'Cruzados' derrotaron 2-0 al Gremio.



Le puede interesar: (Un nuevo elogio para James, de la entraña del plantel)



Con esos resultados, el Grupo E lo lidera el 'Colorado' con 7 puntos, seguido del 'Tricolor Gaucho' con cuatro, en tanto que el América y la UC ocupan los dos últimos puestos con tres unidades cada uno.



Precisamente los colombianos obtuvieron sus únicos tres puntos al vencer 1-2 a los chilenos en el estadio San Carlos de Apoquindo, de Santiago, con tantos de Duván Vergara y del argentino Matías Pisano, que abandonó el club durante la pandemia, mientras que el empate provisional fue obra del centrocampista juvenil Marcelino Núñez.



Para repetir la historia del partido de la segunda jornada, el América apostará por mantener la base del equipo que cayó en Porto Alegre la semana pasada y que cuenta con jugadores como el habilidoso extremo Duván Vergara, el veterano goleador Adrián Ramos y el central Marlon Torres, bastión defensivo del club 'Escarlata'.



Se espera además que el lateral izquierdo Nicolás Giraldo aparezca en el once inicial tras su destacada actuación en el partido en el que el equipo derrotó 2-1 al Atlético Bucaramanga el domingo por la novena jornada de la liga colombiana. La única baja que tendrá el conjunto caleño será la del creativo Yesus Cabrera, ausente por una lesión muscular.



Entre tanto, el equipo chileno, dirigido por el argentino Ariel Holán, buscará ratificar el buen momento que vive y que lo tiene en el liderato de la liga de su país. Para conseguirlo, la UC mantendrá el once que venció al Gremio la semana pasada y que tiene como nombre más destacado al argentino Federico Zampedri, además de fichas claves como los internacionales chilenos Edson Puch y José Pedro Fuenzalida.



"Tenemos que tratar de sumar, hacer un buen partido y ahí seguramente sacaremos un resultado positivo. No está terminado todavía el grupo, nosotros pensamos en sumar y después tenemos una buena posibilidad de local", dijo Zampedri en una conferencia de prensa.



Sobre el América, el artillero dijo que es un rival "muy diferente" al que enfrentaron en Santiago en marzo pasado pero que ello no les impedirá "imponer" su juego.



"Era lo que veníamos intentando hacer siempre, pero después de la cuarentena trabajamos mucho para tratar de estar en los dos planos de la misma forma", expresó.



EFE