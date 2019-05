Así quedó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores

La Conmebol sorteó este lunes los octavos de final de la Copa Libertadores, en la sede de la Confederación Suramericana de Fútbol, en Asunción.

El actual campeón, River Plate, que clasificó como segundo del grupo A, enfrentará a Cruzeiro. La serie se cerrará en el Mineirao de Belo Horizonte.



Palmeiras, el actual campeón brasileño y el equipo donde actúa Miguel Borja, enfrentará a Godoy Cruz. La serie comenzará en Mendoza y terminará en Sao Paulo.



Otro equipo con colombianos es Flamengo: tiene a Gustavo Cuéllar, Fernando Uribe y Orlando Berrío. Los rojinegros serán rivales de Emelec, de Ecuador. Cerrarán en casa.



El cuarto duelo de octavos será entre Liga de Quito, que tiene al colombiano Cristian Martínez Borja, y Olimpia, que cuenta con Sergio Otálvaro. La serie terminará en Asunción.



Un duelo repetido será el de Athlético Paranaense y Boca Juniors, que ya jugaron en la fase de grupos. Cerrarán en La Bombonera.



Colombia se quedó sin representantes en el torneo tras la eliminación, en fase de grupos, de Junior y Tolima. Antes se habían despedido Medellín y Nacional.



La final de la Copa Libertadores se jugará el 23 de noviembre en Santiago de Chile, en la primera ocasión en la que el torneo tendrá final única en cancha neutral. Curiosamente, ese país se quedó sin equipos en la Copa.

Los enfrentamientos:



River Plate vs. Cruzeiro

Godoy Cruz vs. Palmeiras

Emelec vs. Flamengo

Liga de Quito vs. Olimpia

Athlético Paranaense vs. Boca Juniors

Nacional (Uruguay) vs. Internacional

Gremio vs. Libertad

San Lorenzo vs. Cerro Porteño



Noticia en desarrollo.



