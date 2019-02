Nacional, después de dos fracasos en la Copa, inicia la reconquista

Después del título de la Copa Libertadores logrado en 2016, tras la final contra Independiente del Valle, Atlético Nacional ha tenido dos años de frustraciones en el torneo internacional, con participaciones discretas. Ahora, con el técnico Paulo Autuori, que ha ganado el torneo dos veces, con Cruzeiro y Sao Paulo, intentará reconquistar el torneo que ya ganó dos veces en su historia. El camino comienza contra la Guaira de Venezuela, en la fase 2.

Después de ganar la Copa en 2016, con Reinaldo Rueda y con jugadores referentes como Armani y Miguel Borja, el equipo no pudo mantener esa senda en 2017. En esa edición el equipo quedó instalado en el grupo 1, junto a Botafogo, Barcelona de Ecuador y Estudiantes de la Plata. El cuadro antioqueño no pudo superar la primera fase y quedó en el último lugar del grupo, con solo 6 puntos. Fue un duro golpe para el cuadro verdolaga, vigente campeón, y que aún era dirigido por Reinaldo Rueda. Tenía como símbolos a Macnelly Torres, Dayro Moreno y Luis Carlos Ruiz.

Al siguiente año, en 2018, Nacional volvió a fracasar. Esta vez, dirigido por el argentino Jorge Almirón, el equipo ganó el grupo B, superando a Colo Colo, Bolívar y Delfín. Pero en la siguiente fase quedó eliminado a manos del Atlético Tucumán de Argentina. Ganó en Medellín 1-0, pero había caído 2-0 en la ida. El equipo tenía jugadores como Dayro y Ómar Duarte.



A este fracaso se le sumaron las derrotas en la Superliga (contra Millonarios) y en la final de Liga, contra Tolima. En el segundo semestre no accedió entre los ocho.



Del equipo que logró el título continental en el 2016 solo quedan tres jugadores, Daniel Bocanegra, Gilberto García (que volvió este año) y el capitán Alexis Henríquez, que está lesionado.



El nuevo Nacional ni siquiera arranca en la fase de grupos, porque no ganó la estrella en 2018. Le tocó conformarse con empezar desde atrás, desde la fase 2. Sin embargo, cuenta con un refuerzo de peso para intentar la reconquista, el argentino Hernán Barcos, que tiene amplia experiencia continental, y con el portero José Cuadrado. Además, Nacional cuenta con su historia 'copera' para superar esta llave.

Alineaciones probables

Deportivo La Guaira: Mario Santilli; José Velásquez, Diego Luna, Edwin Peraza, Yohan Cumana; Arles Flores, Arquímedes Figuera; Juan Carlos Azocar, Jesus Lugo; José Balza, Luis Carlos Cabezas. Entrenador: Daniel Farías.



Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado, Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Yerson Candelo, Pablo Ceppelini; Jeison Lucumí y Hernán Barcos. Entrenador: Paulo Autuori.



Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Estadio: Olímpico de la UCV (Caracas).

Hora: 6.30.



DEPORTES