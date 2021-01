Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Copa del Rey

El Granada recibirá al Barcelona y el Sevilla visitará al Almería, de la segunda división, en los cuartos de final de la Copa del Rey, tras el sorteo celebrado este viernes.



Le puede interesar: (El '10' del Everton reflexionó sobre la labor de James Rodríguez).

El Granada, que el jueves goleó 6-0 al modesto Navalcarnero, de la 2ª división B, equivalente a la tercera categoría del fútbol español, se enfrentará al Barcelona. El equipo azulgrana se mide a un primera división, tras sufrir en octavos teniendo que remontar para imponerse 2-1 el miércoles al Rayo Vallecano, de 2ª división.



El único superviviente de la categoría de plata del fútbol español, el Almería, recibirá al Sevilla, en el derbi andaluz de cuartos del torneo del KO. Almería se clasificó ganando en la tanda de penales 5-4 al Osasuna en octavos de final.



También lea: (La devastadora frase de Roglic al hablar de su derrota en el Tour).



El Athletic de Bilbao, que tuvo que remontar el jueves para ganar 2-1 al Alcoyano (2ª división B) visitará al Betis, mientras el Levante recibirá al Villarreal.



La eliminatoria de cuartos de final se disputa a un solo partido en el estadio del equipo que salió primero en el sorteo.

Programa de los cuartos de final de la Copa del Rey

Martes 2 de febrero:

Almería vs. Sevilla



Miércoles 3 de febrero:

Levante vs. Villarreal

Granada vs. Barcelona



Jueves 4 de febrero:

Betis vs. Athletic de Bilbao



AFP