La Copa oro es una de las competencias más importantes a nivel continental de América del norte, pues hace partícipes a los países como Estados Unidos, México, Jamaica, Trinidad y Tobago, Honduras, Panamá, Costa Rica, entre otros.



Se conoce que desde finales del mes de junio comenzó este torneo y actualmente ya van en las fases de eliminación, para así determinar al nuevo campeón de la copa oro 2023.

En esta competencia se han podido ver partidos muy llamativos por su futbol y sus goles. Foto: AFP

(Tenemos para usted: Nos lo perdimos: Jesús Ferreira, el colombiano que brilla y hace tripletes con EE. UU.).

Para destacar, la competición ya se encuentra en semifinales, así que ya faltan pocos partidos para determinar al próximo campeón, para ser exactos dos, el encuentro entre Estados Unidos vs. Panamá y Jamaica vs. México.



De estos dos partidos se puede decir que los favoritos son los de siempre, Estados Unidos con su camada de jóvenes, los cuales destacan en el futbol europeo y por el otro lado México, que con un cambio de técnico pudo encontrar un nuevo aire, pues el pasado partido lo gano 2 a 0 contra Costa Rica.



Al hablar de sus oponentes se puede decir que Panamá viene mucho mejor que los estadounidenses porque consiguieron marcar cuatro goles a Catar, el equipo invitado de la competición.



Jamaica, por su parte, pudo conseguir una dura victoria frente a Guatemala, debido a que desde el minuto 51 pudieron aguantar el mínimo resultado, No obstante, según las redes sociales, es el equipo sorpresa de esta nueva edición.

(Siga leyendo:Escalofriante: el golpe a Chucky Lozano en debut de México en Copa Oro).

Es por esta razón que si quiere saber cuáles son los horarios de estos partidos que tendrán muchas emociones, lo invitamos a seguir leyendo para que no se pierda ninguno.

Fechas de las semifinales de la Copa oro 2023

Estados Unidos vs. Panamá

Este partido se llevará a cabo mañana, miércoles 12 de julio, a las 6:30 de la tarde hora Colombiana y se disputará en el estadio Allegiant Stadium.

México vs Jamaica



Al igual que el anterior partido, este encuentro también se llevara a cabo mañana miércoles 12 de julio, pero con una diferencia de 3 horas, pues iniciara a las 9 de la noche, hora de Colombia. Además, se efectuará en el estadio ya mencionado.

(Le puede interesar:Conmebol y Concacaf firman un acuerdo, gran cambio en la Copa América).

La Federación Colombiana de Fútbol ha optado por actualizar su identidad corporativa

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

