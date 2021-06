Tesillo evade la presión y se afianza en la lateral de la Selección

William Tesillo va a cada pelota como si tuviera vigilancia permanente. Sabe que todo lo que hace o deja de hacer es motivo de análisis y de críticas, de aplausos o reproches. Son los gajes de ser el escogido como lateral izquierdo de la Selección Colombia: que no puede pasar inadvertido, que no puede pestañear.

(Le puede interesar: Las claves de Uruguay, el próximo rival de Colombia en la Copa América)



Reinaldo Rueda parece tener decidido que Tesillo es su mejor opción para el sacrificado puesto de lateral izquierdo. Lo puso de titular en los dos partidos de la eliminatoria para el Mundial, contra Perú y Argentina. En el arranque de la Copa América, el DT decidió hacer una de sus pruebas, puso a Yairo Moreno, pero Yairo se lesionó en el partido contra Ecuador. Entonces Tesillo, que estaba en el banco, aceptando las pruebas, tuvo que entrar de emergencia. Desde entonces, no se ha movido de la titularidad. Rueda llamó a Frank Fabra, el lateral de Boca, pero este, por ahora, no juega en la Copa.

Facebook Twitter Linkedin

Tesillo se gana el puesto en la Selección. Foto: AFP



A Tesillo se le critica que poco sale, que juega amarrado a la defensa. Debe ser porque también era, y es, defensor central. En su club, el León de México, alterna esa posición, así viene hace ya algún tiempo. Así que conoce los dos puestos. Pero hay condiciones que tienen supremacía. Tesillo es un excelente respaldo para los zagueros. Como el que retorna siempre a sus orígenes.



Pero entonces sale poco. Y ese salir poco se siente en el ataque, cuando Colombia prefiere recargar su juego por la derecha, donde Muñoz o Medina sí se liberan. No quiere decir que Tesillo no lo haga, pero tiene prioridades. En todo caso, en el partido contra Brasil, que se ganaba con orgullo y se perdió con frustración, Tesillo hizo un juego casi impecable. Bien en los duelos, en la marca, cuidándose la espalda, respaldando y respaldándose, muy ordenado y concentrado. Si fue casi impecable fue porque al final toda la defensa, y quizá todo el equipo, se durmió en sus laureles.



Pero Tesillo hizo bien su tarea en un partido en el que se lo necesitaba ahí, como un filtro seguro. Ya en los otros partidos se lo vio queriendo ir más arriba, y sí, ha tirado algunos centros, pero su afán es el de regresar pronto para que su zona no esté vacía, para no ganarse las culpas que suceden a la espalda de los laterales.

(Lea además: Estas son las llaves de cuartos de final de la Eurocopa)



En el partido contra Perú, el tercero de la Copa América, recibió muchas críticas; por ejemplo, en el primer gol, cuando intentó despejar un rebote con el taco. En las redes sociales los usuarios pedían a Fabra.



Lo cierto es que Tesillo ya acumula 495 minutos en la era Rueda. Ese tiempo es valioso para acoplarse a lo que busca el DT. Ahí va, afianzándose en un puesto que ha variado mucho en la Selección y que está sometido al examen permanente.



“Estamos trabajando mucho en la tenencia y presión tras pérdida (de balón), esperamos poder aplicarlo en la Copa para llegar a instancias finales”, dijo Tesillo arrancando la Copa.



Colombia ya está en cuartos, ya espera a Uruguay, y Tesillo se alista para su siguiente desafío, el de hacer la tarea completa: marcar, atacar y convencer.





PABLO ROMERO

​Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes

-Alemania arrancará una nueva era, con Flick como DT



-Fin de ciclo: Inglaterra eliminó a Alemania de la Eurocopa



-Las claves de Uruguay, el próximo rival de Colombia en la Copa América