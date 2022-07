El mes de julio tendrá actividad en dos frentes del fútbol femenino mundial. En Colombia se juega la Copa América, que arranca este viernes. En Europa, arrancó la Eurocopa de Naciones. Estos son los detalles de ambas competiciones.

Con diez selecciones y con Brasil como máxima favorita arranca este viernes en Colombia la Copa América Femenina, torneo que también otorga tres cupos directos para el Mundial de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, dos para los Juegos Olímpicos de París 2024, y otros tres para los Juegos Panamericanos de 2023.

La Selección Colombia femenina. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Todo un botín en juego. Los seleccionados de Bolivia y Ecuador serán los encargados de levantar el telón este viernes en el Estadio Pascual Guerrero, de Cali, para luego dar paso a la selección local, Colombia, que se enfrentará a Paraguay en el mismo escenario.



El sábado 9 de julio, en el Estadio Centenario, de Armenia, irán primero al campo Uruguay y Venezuela, partido que será el aperitivo de un clásico suramericano en el que medirán fuerzas las únicas dos selecciones que han levantado el trofeo de la Copa América Femenina desde su creación: Argentina -una vez- y Brasil -que ha sido la mejor en siete ocasiones.



Por su condición de anfitriona, las miradas de la primera jornada recaerán en Colombia que tiene como referentes a la centrocampista Leicy Santos, que pasó de jugar a pie limpio en su natal Lorica, un pueblo del Caribe colombiano, al Atlético de Madrid.

Así es la Eurocopa

Selección española femenina. Foto: EFE

Inglaterra recibe una nueva edición de la Eurocopa femenina de fútbol, quizás la más abierta de los últimos años en la medida en que la nómina de aspirantes al título se ha ido ampliando de un tiempo a esta parte.



En ella se ha metido de lleno España pero también están la anfitriona, Alemania, Francia, los Países Bajos, Suecia, Noruega... el nivel es alto y eso garantiza que el espectáculo estará a la altura.



Quizás la fase de grupos sirva para sacar conclusiones y situar a algunos países en mejor posición que otros. En este sentido, el primero en saltar a escena será el combinado inglés en el partido inaugural que le medirá a Austria el 6 de julio. Irlanda del Norte y Noruega son los otros dos conjuntos del Grupo A.



El B será quizás el más exigente a priori ya que coincidirán en él España y Alemania, quienes se enfrentarán en la segunda jornada. Junto a ellos, dos selecciones nórdicas como son Dinamarca y Finlandia.



Por su parte Países Bajos y Suecia partirán desde el grupo C, viéndose las caras para empezar en un duelo que puede condicionar su camino. Suiza, procedente del playoff, y Portugal, que cayó en esa ronda contra Rusia pero participará por la sanción al que fue su rival; tratarán de plantar batalla.



Finalmente el grupo D cuenta con Francia como principal favorita. El país al que pertenece el actual campeón de Europa de clubes, el Olympique de Lyon, iniciará su andadura compartiendo punto de salida con Italia, Bélgica e Islandia.

Todos los enfrentamientos de esta fase del torneo tendrán lugar entre el 6 y el 18 de julio. A partir de ahí se desarrollarán los cuartos de final, entre el 20 y el 23 de julio, cruzándose los dos primeros equipos del grupo A con los del grupo B y los del grupo C con los del grupo D.



Para el 26 y el 27 de julio quedarán las semifinales mientras que el duelo por el título tendrá lugar el 31 de julio en el mítico estadio londinense de Wembley.



Esta sede será la joya de la corona en un evento que se trasladará a distintos puntos del territorio. Así, también en la capital acogerá partidos el Brentford Community Stadium.



En Manchester a un césped mítico como el de Old Trafford se suma el Manchester City Academy Stadium. Además otros recintos que han visto partidos de la Premier League masculina esta campaña saltarán a escena como el St.Mary's Stadium de Southampton o el Falmer Stadium de Brighton and Hove. Completan la lista Bramall Lane, en Sheffield; el Stadium MK, en Milton Keynes; el New York Stadium, de Roterham; y el Leigh Sports Village, de Leigh. De todos ellos solo uno cuenta con capacidad para menos de 12.000 espectadores y cuatro para menos de 30.000.



De esta manera se abre la puerta a ver mucho público en las gradas confiando en que este responda en un momento álgido para el fútbol femenino, cuya popularidad no para de crecer y que cobra especial relevancia eventos como este.



EFE

