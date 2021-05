¿Está en duda la Copa América por la situación en Colombia?

La situación de orden público en Colombia obligó a cambiar de sede los partidos de la Copa Libertadores entre Santa Fe y River Plate, que se iba a jugar en Armenia, y entre Nacional y Argentinos Juniors, que se iba a llevar a cabo en Pereira. También el juego de Copa Suramericana entre La Equidad y Lanús, también programado en la capital del Quindío.

El juego de Santa Fe se disputará en el estadio de Cerro Porteño, en Asunción, y el de Atlético Nacional, en la cancha de Olimpia, también en la capital de Paraguay, y La Equidad será local en el estadio Defensores del Chaco.



Por todas las alteraciones de orden público que vive el país, aún no se sabe si eso afectará el desarrollo de la Copa América, que está programada para comenzar el próximo 13 de junio, en Buenos Aires. El primer partido en Colombia está para el 14 del mismo mes.



La Conmebol no ha hecho ningún pronunciamiento oficial sobre la situación de la Copa América, pero en su cuenta de Twitter sí lanzó un mensaje promocional para recordar que faltan 40 días para el primer partido del campeonato.

Pibe ya se está preparando para la CONMEBOL #CopaAmerica2021 y tiene sed del mejor fútbol del mundo. Faltan solo 40 días para que comience a vibrar el continente.

¿Y tú, estás listo? 🙌🏻🔥⚽.#VibraElContinente pic.twitter.com/jOyDSSBY96 — Copa América (@CopaAmerica) May 4, 2021

EL TIEMPO consultó con el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, sobre la situación.

El funcionario dijo que se comunicó con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y aseguró que lo que está sucediendo no tendrá incidencia en la realización del torneo.



A la pregunta de que si lo que está sucediendo no es un aliciente a las voces que piden que no se haga la Copa América por los problemas sociales y que será utilizada por el Gobierno como un sofisma de distracción, Lucena fue enfático: "Con el respeto que me merecen los que opinan diferente, la Copa no es un sofisma de distracción. Eso es desconocer todo el proceso que hemos hecho desde 2019. Además, es rebajar la labor de los atletas", señaló.



Todo esto se une a la incertidumbre generada por la pandemia de covid-19, tanto en Argentina como en Colombia, que, incluso, ha hecho crecer los rumores de que los argentinos renuncien a organizar el torneo. Sin embargo, hasta antes de que estallara el paro en Colombia, la posición oficial era que la Copa se mantenía tal y como estaba presupuestada.



