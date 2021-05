¿Por qué Colombia se quedó sin la Copa América? Análisis

El ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, anunció este jueves que el Gobierno le solicitará a la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol) aplazar la Copa América, la cual el país acogerá el próximo mes junto a Argentina, con la mirada puesta en que puedan asistir aficionados.



Y la respuesta de la Conmebol fue inmediata: "es imposible".

Según la Conmebol, "por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre".



Esta razón no es la única por la cual el pedido de Colombia era inviable para la Conmebol, conozca los puntos clave.

Calendario y préstamo de jugadores

Por ejemplo, esta Copa la programó Conmebol con el fin de sincronizar el calendario internacional con la Eurocopa.



El objetivo era comenzar este nuevo ciclo con la Copa América de forma simultánea con la Eurocopa y cada cuatro años.



Si la rectora del fútbol suramericano hubiese decidido posponer el certamen, para diciembre, pues habría varios inconvenientes.



Primero, ¿cómo será el tema del préstamo y la preparación de los jugadores que están en elenco del viejo continente?



La preparación no sería ideal, no habría tiempo para reunirse con los seleccionados, no sería posible prestarlos un mes antes. O la otra, llegarían de los clubes en plena competencia.

Frente a la Federación Colombiana de Fútbol, la hinchada de Santa Fe llegó para corear cánticos en contra de la realización de la Copa América en Colombia. Foto: César Melgarejo/ CEET

Además, Conmebol piensa ponerse al día en el calendario de la eliminatoria. Se plantea programar tres partidos seguidos para compensar las dos jornadas que están aplazadas.



En su comunicado, el ente rector del fútbol en el continente agregó: "La Conmebol agradece el entusiasmo y el empeño puestos por el presidente de la República de Colombia, Sr. Iván Duque y sus colaboradores, así como por el presidente de la Federación Colombiana de Futbol, Ramón Jesurún, y su equipo. Es seguro que en el futuro surgirán nuevos proyectos en conjunto para el crecimiento del fútbol colombiano y sudamericano"



Contratos del certamen

Por otra parte, el contrato de la comercialización de la Copa América le reporta 140 millones de dólares a la Conmebol de la firma china Daetsu. El certamen ya se había aplazado, estaba previsto para el 2020, pero debido al tema de la pandemia, las autoridades del fútbol se vieron en la necesidad de posponerla para el 2021.



No era fácil que la Copa aguantara una nueva fecha, en medio de todos estos problemas que hay. Además, económicamente no sería muy viable.



En la tarde del jueves, la versión era que Conmebol le iba a quitar la sede a Colombia por razones de orden público; sin embargo, el Gobierno advierte que es por el tema sanitario.



"La Conmebol asegura la realización de la Copa América 2021 e informará en los próximos días la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia", señaló.



De esta manera, ya está definido que Colombia no será sede de la competencia.

Situación de orden público

En estos momentos, la liga colombiana está suspendida por todo lo anteriormente señalado y en las competencias internacionales se han presentado problemas.



Junior vs. River Plate Foto: EFE

Varios de los partidos se han jugado en Colombia bajo difíciles circunstancias. El Junior vs. River Plate, en Barranquilla, se disputó mientras a las afueras del estadio había enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.



El juego Atlético Nacional vs. Nacional de Uruguay se disputó en Pereira, no comenzó a la hora oficial, sino más tarde, todo, por la alteración del orden público.



El panorama de la petición de Colombia a la Conmebol no es el mejor. A la luz de lo anunciado anteriormente era bien complicado que la Copa se jugara en diciembre.



