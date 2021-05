Conmebol estudia radical decisión con la Copa América

Casi un mes antes del arranque de la Copa América, la Conmebol estaría estudiando la opción de cambiar la sede del torneo y llevarlo a Chile por la pandemia en Argentina y la situación de orden público en Colombia.



Según el medio chileno T13, la Confederación ve con buenos ojos a Chile para albergar el torneo debido a los protocolos sanitarios que se han ejecutado en el país al momento de jugarse torneos como la Copa Libertadores y la Sudamericana.



T13 también señala que el grupo que inicialmente jugaría en Argentina (Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay), se trasladaría a suelo Chileno. Mientras que los partidos destinados a Colombia, del grupo b (Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú), se mudarían a Paraguay.

(2015) La final de la Copa América Chile se disputó el 4 de julio. La selección de Chile se enfrentaría a Argentina. Foto: Kiko Husaca / EFE

Por su parte El Mostrador, también de Chile, señala que el gobierno chileno no ha recibido ninguna comunicación pero está abierto a recibir el torneo.



"No se han comunicado para poder, eventualmente, ver la posibilidad (de traslado) si Colombia o Argentina se desisten de organizar la Copa América. No lo ha hecho la ANFP, no lo ha hecho la Conmebol, pero siempre vamos a estar disponibles” declaró Cecilia Pérez, Ministra del Deporte en Chile, a El Mostrador.



Argentina estudia jugar sin público

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, puso este martes en duda la presencia de público en la Copa América, que se celebrará entre el 13 de junio y el 10 de julio en Argentina y Colombia, debido a la segunda ola de la pandemia de coronavirus "La ciudad y buena parte del país con conglomerados urbanos no está en condiciones de organizar espectáculos con público masivo", afirmó Quirós en rueda de prensa, en la que agregó que "a día de hoy en cuanto al público al menos no se avizora con claridad".



La celebración del torneo viene siendo de objeto de debate en las últimas semanas debido a la situación sanitaria de los países anfitriones, y en el caso de Argentina, donde el número de contagios y fallecimientos alcanzó máximos en el último mes, el presidente Alberto Fernández llamó a la cautela y al cuidado. "Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema”, afirmó el mandatario el pasado 15 de abril.



En la rueda de prensa de hoy, Quirós resaltó que "los casos en la ciudad están bajando de una manera apropiada, aunque a una velocidad que aún hay que acelerar". "Con la intensificación de testeos hemos logrado bajar la positividad de la Ciudad, estamos entre 15% y 20% de positividad, si sigue descendiendo significa que estamos testeando bien y se pueden buscar los contactos estrechos de los positivos, se los aísla y se corta la cadena de contagios", dijo.



Sobre la campaña de vacunación, destacó que en la capital "con la primera dosis 693.811 personas fueron vacunadas”, y afirmó que está programada la llegada de más dosis en los próximos días.



"Estamos recibiendo entre hoy y mañana más dosis de vacunas y un nuevo embarque que estará llegando mañana o pasado, eso es importante para mantener la continuidad de la campaña de vacunación”, concluyó.



DEPORTES

Con EFE

