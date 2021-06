Copa América: Perú está en la mala, ¿Pagará Colombia los platos rotos?

La sal de una herida previsible fue recibir cuatro golpes y apenas inquietar al portero rival...íPero es que al frente estaba el "muy fuerte" Brasil". Aún sacudiéndose el polvo, Perú mantiene el libreto de probar su futuro en la Copa América-2021.

El portero y capitán Pedro Gallese fue el primero en advertir la necesidad de dejar atrás la derrota 4-0 ante la 'Seleçao' de Neymar en el debut inca en el torneo de selecciones más antiguo del mundo el jueves en Rio de Janeiro.



"Tenemos que tirarle para adelante y pensar en los equipos que se vienen", aseguró el portero del Orlando City de la MLS desde el maltrecho gramado del estadio Olímpico Nilton Santos, minutos después de haber recibido cuatro goles de un total de 16 que ha ajustado en los cinco últimos enfrentamientos con Brasil.



Si el guardameta, víctima como pocos del fuego en el ataque de 'Ney' y compañía, no bajaba la cabeza pocos más tenían la autoridad de desmoralizarse. Así lo entendió el entrenador de los incas, el argentino Ricardo Gareca.



"No esperábamos un arranque con este resultado, sabiendo por supuesto que Brasil es difícil", reconoció el 'Tigre'. Pero "estamos atravesando una etapa en la que estamos necesitando ver jugadores, que vivan esta experiencia de lo que es la Copa

América, y vinimos con la idea de ver, de observar, me parece que eso nos va a permitir crecer como selección", apuntó.



Las lesiones, la falta de ritmo o los pedidos para jugar con sus clubes privaron a los subcampeones de la Copa América-2019, también disputada en Brasil, de llevar una nómina pesada y experimentada a la tierra de Pelé en momentos de turbulencia por ocupar la última posición del premundial sudamericano y de oxigenar a un plantel envejecido.



El DT, entonces, optó por llamar jóvenes del torneo peruano en reemplazo de hombres fundamentales en la clasificación al Mundial de Rusia-2018 y en el subcampeonato como el capitán y goleador Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz, Luis Advíncula, Pedro Aquino o Edison Flores. Y el anfitrión les recordó, a puro gol, por qué es amo y señor de Suramérica.



"No es culpa de los chicos que entraron, porque ellos son del torneo local, Gareca está viendo la posibilidad, y si no hay amistosos" tiene que probar en la Copa

América, opinó el comentarista Coki Gonzales en el programa Soy Hincha de Perú.



"Brasil tiene la capacidad de ganar todos los partidos de la Copa América, como pasó en la pasada Copa América, y de ganar todos los partidos de la eliminatoria. Hoy la diferencia de Brasil con todos los países de Sudamérica es demasiado grande", agregó.



Aunque la derrota entraba en la cuenta de cualquiera, por la superioridad de la 'verdeamarela', que con el triunfo se convirtió en el primer clasificado a cuartos, puede hacer estragos en la mentalidad de una nómina más joven, inexperta en instancias internacionales y con pocos referentes a la mano.



El recorrido de Gallese, André Carrillo, Renato Tapia y el peruano-italiano Gianluca Lapadula puede ser fundamental para enderezar el camino en una Copa en la que la clasificación a la siguiente fase no se presenta difícil.



Los cuatro mejores equipos de cada grupo irán a cuartos de final, apenas se quedará uno en la primera fase. Una victoria contra Colombia el domingo en Goiania, en la tercera jornada del Grupo B, regresa a Perú a la pelea.



"Hemos jugado contra un equipo muy fuerte. Lamentamos mucho el resultado de anoche, pero seguimos trabajando juntos y enfocados en el próximo partido", escribió en Twitter Lapadula, hombre destacado del descendido Benevento de Italia y llamado a reemplazar los goles de Guerrero.



AFP