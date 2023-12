Copa América: fechas, rivales y calendario completo de Selección Colombia tras sorteo

La Selección Colombia integra el grupo D de la Copa América 2024 (que se va a celebrar entre el 20 de junio y el 14 de julio en Estados Unidos), junto con Brasil, Paraguay y el ganador del partido de repechaje entre Costa Rica vs. Honduras (que se define el sábado 23 de marzo de 2024 en el estadio de Texas).



Colombia va a iniciar su camino en el denominado ‘grupo de la muerte’ de la Copa América (que cuenta con diez selecciones de Conmebol y seis invitadas de Concacaf), el 24 de junio contra el seleccionado de Paraguay en la ciudad de Texas.



Cuatro días después (28 de junio), en Arizona, mide sus fuerzas contra el ganador del repechaje de la Concacaf, que tiene al técnico colombiano Reinaldo Rueda en el banquillo de Honduras, y con el DT ecuatoriano Gustavo Alfaro en el seleccionado de Costa Rica.



La fase de grupos la va a cerrar el 2 de julio en California contra Brasil, rival que viene de vencer 2-1 el pasado 16 de noviembre con goles de cabeza de Luis Díaz, por eliminatoria al Mundial 2026.

Partido Colombia Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

“Esta será una Copa América muy competitiva, pareja, muy difícil, cualquier grupo será difícil, es la eliminatoria más los mejores de Concacaf, pero ya veremos qué sale. Siempre la idea es que lleguemos bien nosotros como equipo y como grupo”, dijo en Blu Radio el técnico Néstor Lorenzo, que asistió al sorteo realizado ayer en Estados Unidos.



Y agregó: “Si aspiramos a llegar lejos y hasta el último día tener chances, dependemos de nosotros, no de los rivales. Lo que sí es que faltan siete meses y el último partido nuestro ya fue hace un mes, pueden pasar muchas cosas”.

Lorenzo quedó preocupado por el final del partido. Foto: EFE

Desastre en el sorteo de la Copa América 2024



El sorteo de la edición 48 del torneo de selecciones nacionales más antiguo, que se realizó en el centro de convenciones James L. Knight Center de Miami, ciudad elegida para la final del torneo, vivió un episodio desastroso por cuenta del grave error de la organización.



En el momento que salió la bolilla de Concacaf 6, los presentadores anunciaron que debía ir al grupo B junto con México, Venezuela y Ecuador; Jamaica, que estaba en esa zona, fue enviado al grupo de la Selección Colombia.



Minutos más tarde, la Conmebol publicó un tuit en su cuenta de X (antes Twitter) con Jamaica, en la zona D con Colombia, Brasil y Paraguay, pero lo eliminó por un error, en ese grupo estaba Concacaf 6.



La equivocación se originó porque más de tres selecciones de la Conmebol no podían quedar en la misma zona, y más dos equipos de Concacaf tampoco podían compartir grupo, una situación que no estaba del todo clara en los organizadores y delegados del sorteo.

Copa América 2024 Foto: Conmebol

Calendario completo de la Copa América: fechas, partidos y ciudades

Grupo A

20 de junio: Argentina vs. Canadá o Trinidad y Tobago (Atlanta).

21 de junio: Perú vs. Chile (Arlington).

25 de junio: Chile vs. Argentina (East Rutherford). Perú vs. Canadá o Trinidad y Tobago (Kansas City).

29 de junio: Argentina vs. Perú (Miami). Canadá o Trinidad y Tobago vs. Chile (Orlando).



Grupo B

22 de junio: México vs. Jamaica (Houston). Ecuador vs. Venezuela (Santa Clara).

26 de junio: Ecuador vs. Jamaica (Las Vegas). Venezuela vs. México (Inglewood).

30 de junio: Jamaica vs. Venezuela (Austin). México vs. Ecuador (Glendale).



Grupo C

23 de junio Uruguay vs. Panamá (Miami). Estados Unidos vs. Bolivia (Arlington).

27 de junio: Uruguay vs. Bolivia (East Rutherford). Panamá vs. Estados Unidos (Atlanta).

1 de julio: Bolivia vs. Panamá (Orlando). Estados Unidos vs. Uruguay (Kansas City).



Grupo D

24 de junio: Brasil vs. Costa Rica o Honduras (Inglewood). Colombia vs. Paraguay (Houston).

28 de junio: Colombia vs. Costa Rica o Honduras (Glendale). Paraguay vs. Brasil (Las Vegas).



2 de julio: Brasil vs. Colombia (Santa Clara). Costa Rica o Honduras vs. Paraguay (Austin).

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆



Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! 🤩



Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023

