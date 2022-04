La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció este viernes el calendario de partidos de la Copa América Femenina, que se jugará en Colombia del 8 al 30 de julio.

El equipo local, dirigido por Nelson Abadía, quedó en el grupo A, con Paraguay, Bolivia, Ecuador y Chile. En la zona B están Brasil, Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela.



Los dos primeros de cada grupo clasifican a las semifinales del torneo. Los equipos que terminen en el tercer puesto se enfrentarán por el último cupo para el repechaje a la Copa del Mundo.



Cabe recordar que los tres primeros clasifican directamente al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023. El cuarto y el quinto tendrán que jugar repesca.



Además, los tres primeros del torneo tendrán casilla en los Juegos Panamericanos 2023, en los que Chile ya tiene casilla por ser el país organizador.

📢 ¡Todo listo! La CONMEBOL Copa América Femenina tiene su fixture definido 🗓👏🏼



La competencia femenina más importante a nivel de selecciones se disputará en Colombia del 08 al 30 de julio del 2022 🏟⚽#VibraElContinente#CopaAméricaFem pic.twitter.com/uATqgzKxDx — Copa América (@CopaAmerica) April 8, 2022

Calendario de partidos del Grupo A, con Colombia

8 de julio

Bolivia vs. Ecuador (4 p. m., estadio Pascual Guerrero, Cali)

Colombia vs. Paraguay (7 p. m., estadio Pascual Guerrero, Cali)



11 de julio

Paraguay vs. Chile (4 p. m., estadio Pascual Guerrero, Cali)

Bolivia vs. Colombia (7 p. m., estadio Pascual Guerrero, Cali)



14 de julio

Paraguay vs. Bolivia (4 p. m., estadio Pascual Guerrero, Cali)

Chile vs. Ecuador (7 p. m., estadio Pascual Guerrero, Cali)



17 de julio

Chile vs. Bolivia (4 p. m., estadio Pascual Guerrero, Cali)

Ecuador vs. Colombia (7 p. m., estadio Pascual Guerrero, Cali)



20 de julio

Ecuador vs. Paraguay (7 p. m., estadio Pascual Guerrero, Cali)Colombia vs. Chile (7 p. m., estadio Centenario, Armenia)

Programación de juegos del grupo B

Grupo B

9 de julio

Uruguay vs. Venezuela (4 p. m., estadio Centenario, Armenia)

Brasil vs. Argentina (7 p. m., estadio Centenario, Armenia)



12 de julio

Uruguay vs. Brasil (4 p. m., estadio Centenario, Armenia)

Argentina vs. Perú (7 p. m., estadio Centenario, Armenia)



15 de julio

Argentina vs. Uruguay (4 p. m., estadio Centenario, Armenia)

Perú vs. Venezuela (7 p. m., estadio Centenario, Armenia)



18 de julio

Venezuela vs. Brasil (4 p. m., estadio Centenario, Armenia)

Perú vs. Uruguay (7 p. m., estadio Centenario, Armenia)



21 de julio

Brasil vs. Perú (7 p. m., estadio Pascual Guerrero, Cali)

Venezuela vs. Argentina (7 p. m., estadio Centenario, Armenia)

Así se jugarán las fases finales del torneo

Duelo por el quinto puesto

24 de julio

3A vs. 3B (7 p. m., estadio Centenario, Armenia)



Semifinales

25 de julio

1A vs. 2B (7 p. m., estadio Alfonso López, Bucaramanga)



26 de julio

1B vs. 2A (7 p. m., estadio Alfonso López, Bucaramanga)



Tercer puesto

29 de julio

7 p. m., estadio Alfonso López, Bucaramanga



Final

30 de julio

7 p. m., estadio Alfonso López, Bucaramanga





DEPORTES