Leicy Santos, centrocampista del Atlético de Madrid, destaca en la lista de 23 jugadoras convocadas por el seleccionador de Colombia, Nelson Abadía, para la Copa América femenina que se disputará en su territorio del 8 al 30 de julio.

Armenia con el estadio Centenario, Cali con el Pascual Guerrero y Bucaramanga con el Alfonso López, son las tres sedes para la competencia en Colombia.



Además de Santos, destacan también jugadoras que militan en otros clubes de España como Catalina Pérez (Real Betis), Daniela Caracas (Espanyol), Manuela Vanegas (Real Sociedad) y Angie Castañeda (Cáceres). También Gisela Robledo (Tenerife), Mayra Ramírez (Levante) y Elexa Bahr (Racing de Santander).



Esto es todo lo que debe saber del torneo que empieza este viernes ocho de julio en Cali.



Grupos

Selección Colombia Femenina Foto: FCF

Grupo A: Colombia, Chile, Paraguay, Ecuador y Bolivia.



Grupo B: Brasil, Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela.

Calendario de partidos

Viernes 8 de julio (Cali): Bolivia vs. Ecuador y Colombia vs. Paraguay



Sábado 9 de julio (Armenia): Uruguay vs. Venezuela y Brasil vs. Argentina



Lunes 11 de julio (Cali): Paraguay vs. Chile y Bolivia vs. Colombia



Martes 12 de julio (Armenia): Uruguay vs. Brasil y Argentina vs. Perú



Jueves 14 de julio (Cali): Paraguay vs. Bolivia y Chile vs. Ecuador



Viernes 15 de julio (Armenia): Argentina vs. Uruguay y Perú vs. Venezuela



Domingo 17 de julio (Cali): Chile vs. Bolivia y Ecuador vs. Colombia



Lunes 18 de julio (Armenia): Venezuela vs. Brasil y Perú vs. Uruguay



Miércoles 20 de julio (Cali): Ecuador vs. Paraguay



Miércoles 20 de julio (Armenia): Colombia vs. Chile



Jueves 21 de julio (Cali): Brasil vs. Perú



Jueves 21 de julio (Armenia): Venezuela vs. Argentina



Domingo 21 de julio (Armenia): Partido por el quinto puesto



Lunes 25 de julio (Bucaramanga): Semifinal 1A vs. 2B



Martes 26 de julio (Bucaramanga): Semifinal 1B vs. 2A



Viernes 29 de julio (Armenia): Partido por el tercer puesto



Sábado 30 de julio (Bucaramanga): final de Copa América Femenina

¿Dónde ver en televisión?

Todos los partidos de la Copa América Femenina 2022 se podrán ver en Directv Sports (610 - 619). Win Sports+ transmitirá 12 juegos en su pantalla.

