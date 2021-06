Así quedaron los cruces de la Copa América para cuartos de final

Brasil vs Chile y Colombia vs Uruguay son los partidos más llamativos en los octavos de final de la Copa América.



Colombia no contará con Juan Guillermo Cuadrado en su próximo encuentro debido a acumulación de amarillas.



(Lea también: Los orígenes de la selección Suiza que sorprendió en la Eurocopa).

Entre el viernes y sábado se disputarán los partidos que determinarán los que pasarán a las semifinales. A continuación le dejamos la programación.



(Lea también: Vea los goles con los que Argentina le gana a Bolivia).

Cuartos de final

Viernes



4 PM: Perú vs Paraguay

7 PM: Brasil vs Chile



Sábado:



5 PM: Uruguay vs Colombia

8 PM: Argentina vs EcuadorPuede interesarle: Messi es el jugador con más presencias en la Selección Argentina

​¡Francia, eliminada! Suiza la sacó de la Eurocopa en partidazoMbappé, otra figura en la lista de los que fallaron en penaltis decisivos