Copa América en Colombia y su oscuro designio

Organizar la Copa América para Colombia ha sido una pesadilla. En el 2001 se presentaron duros inconvenientes de orden público y esta del 2021, al que organizará conjuntamente con Argentina, vive momentos bien complicados.

Los meses anteriores al torneo del 2001 fueron de mucha tensión, los atentados llevaron a Argentina a tomar la decisión de no jugar el torneo, dos días antes del arranque del mismo.



Le puede interesar: (Palabras de Gallardo sobre los gases, los estruendos y la protesta)



Los argentinos tenían como sede a Medellín, pero un carro bomba explotó en el centro comercial El Tesoro, en enero, el atentado dejó seis muertos, noticia que comenzó a inquietar a la organización del certamen.



A esa altura del año, las conversaciones del Gobierno y la guerrilla se habían roto, por lo que la incertidumbre en el país era inmenso.

Facebook Twitter Linkedin

En 2001, la Selección fue la anfitriona del torneo y fue campeona de manera invicta. Foto: Archivo ETCE



Los actos terroristas no pararon. En mayo fue atacado el hotel Torre de Cali, una bomba estalló y dejó varios heridos. Allí funcionaban las oficinas de la Copa América en la sede de la capital vallecaucana.



En ese mismo mes, en el Parque Lleras de Medellín, uno de los sitios más concurridos de la ciudad, otro carro bomba dejó víctimas.



Lo anterior obligó a que la Asociación del Fútbol Argentino, bajo el mano de Humberto Grondona, decidiera en julio no venir a Colombia.

Conmebol no se escapó al delicado tema de orden público y le exigió al Gobierno garantizar la seguridad de la Copa. Pastrana se comprometió con la dirigencia suramericana con el lema: "La Copa de la paz".



A finales de junio se presentó el secuestro del dirigente del fútbol Hernán Mejía Campuzano, quien fue liberado después, pero el hecho volvió a sembrar dudas sobre la realización del torneo y hasta se hablo de un cambio de sede.



El torneo se disputó en Colombia, sin los argentinos y con un Brasil que no fue el equipo de primera categoría. Colombia ganó el título, tras el gol de cabeza de Iván Ramiro Córdoba, en el juego contra México, en Bogotá.



Hoy, la realidad no es muy diferente. El miércoles el país recibió un duro golpe, pues EL TIEMPO conoció que la realización de la Copa América en el país se empantana cada vez más.

Facebook Twitter Linkedin

Los dirigidos por Francisco Maturana cerraron la fase de grupos con un triunfo por 2-0 contra Chile. Los autores de los tantos fueron Aristizábal y Eudalio Arriaga. Foto: Archivo ETCE



Dicha información se conoció, momento antes de los fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Barranquilla, que era sede del partido entre Junior y River Plate, de la Copa Libertadores.



Según la fuente, tres de los más importantes patrocinadores de la Copa América le habrían dicho a la Conmebol que ellos "no iban a participar en un torneo en un país de tan difícil situación de orden público y cuestionado por importantes organismos internacionales de no respetar los derechos humanos".



Le puede interesar: (Atención: nuevo fuerte golpe a la Copa América en Colombia)



En Pereira grupos de aficionados bloquearon la salida del hotel del club Nacional de Uruguay hacia el estadio Hernán Ramírez Villegas, para su partido contra Atlético Nacional. La consigna era la misma, que no se jugara fútbol.

El gobierno no puede pronunciarse frente a temas no confirmados. FACEBOOK

TWITTER



No hay ninguna información oficial sobre la decisión de que la Copa América no se realice en Colombia. El Gobierno, a través del Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, dijo: "El gobierno no puede pronunciarse frente a temas no confirmados".



No hay duda, los hechos de orden público dificultaron la realización de la Copa América del 2001 y tienen en vilo la del 2021 para Colombia.



Le puede interesar: (Fuerte enfrentamiento entre futbolistas de Nacional con sus rivales)



Deportes