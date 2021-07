Messi y Neymar definen la Copa América-2021 en electrizante final

Los dos máximos astros del fútbol sudamericano, Lionel Messi y Neymar, se citan el sábado en el legendario Maracaná de Rio de Janeiro en la electrizante final de la Copa América-2021, que enfrentará a Argentina y Brasil, un superclásico del balompié mundial.



La Pulga' disparará en el templo carioca la que puede ser su última bala en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. ¿Le alcanzará para levantar, por fin, un título con la Albiceleste? 'Ney', ausente en la victoria brasileña en la edición anterior, en 2019, dice que no.

Al final uno de los dos alzará un trofeo esquivo para Pelé y Diego Maradona, responsables, en parte, de que muchos consideren este choque como el mayor clásico de selecciones. Lo harán con público en las gradas, luego de que la alcaldía aprobara la ocupación de hasta el 10% de la capacidad máxima del estadio, de 78.000 espectadores.



"Es una final que siempre soñé jugar, la final que todos los amantes del fútbol esperan de una Copa América", dijo Neymar. Para Messi, de 34 años, es la chance de sacudirse de las cuatro finales que perdió con su país -tres Copa América y un Mundial- y de sepultar una sequía argentina de casi tres décadas sin ganar un título.



'Ney' tenía un año cuando la Albiceleste triunfó en Ecuador-1993, pero estuvo consciente hace dos cuando una lesión lo privó del noveno título continental de la 'Seleçao' alzado contra Perú (3-1) en el Maracaná.

"Va a ser durísimo"

Ávido de pelear por un Balón de Oro, el jugador del PSG buscará coronar un campeonato en el que le ha dado brillo a una opaca aunque sólida 'Canarinha', pero en el que ha estado eclipsado por Messi, máximo goleador (4 dianas) y asistidor (5).



La final entre los dos mejores equipos de la Copa se interpone entre la amistad de dos cracks que maravillaron en Barcelona. "Brasil con Neymar va a ser durísimo", dice Messi.



"Pero lo que más quiero es ganar algo con la selección". "Por mi cabeza no pasa otra cosa que no sea la victoria", respondió el brasileño. El seis veces ganador del Balón de Oro intentará obtener el decimoquinto título de Copa América para

Argentina ante el Brasil de Tite, que no pierde juegos oficiales desde la derrota en cuartos del Mundial de Rusia-2018 ante Bélgica (2-1).



"Yo sé cómo marcarlo, pero no lo voy a decir. No lo podemos neutralizar, podemos disminuir las acciones del adversario", afirmó Tite. Desde aquella caída el 'scratch' disputó 18 partidas oficiales, ganando 15 y empatando tres.



Sostenido en la seguridad de Marquinhos, Thiago Silva y Casemiro, en la Copa América suma cinco triunfos, el último ante Perú en semis, y una igualdad. Los anfitriones sufrirán la baja del sancionado Gabriel Jesus, que puede ser sensible para un ataque venido a menos y para resquebrajar a la defensa Albiceleste, que apenas ha permitido tres dianas en seis juegos.

Viejo dolor

El poder del ataque y la defensa rival, el más anotador y la menos vulnerada del torneo, son un reto adicional para un Messi que sufre con el portugués. La primera final que perdió con Argentina fue contra Brasil en Venezuela-2007 y en la última edición de la Copa América la 'canarinha' lo derrotó en semifinales, ya con el novel Lionel Scaloni en el banquillo.



Scaloni ha construido un equipo de obreros en el que Messi es pintor y que ha hallado alegrías en el central Cristian Romero y el portero Emiliano Martínez, quien atajó tres penales en semis ante Colombia.



"Todo el pueblo argentino quiere vernos triunfar en Brasil", afirmó Martínez. Sergio 'Kun' Agüero, Nicolás Otamendi y Ángel Di María son la cuota de experiencia de un once cuya última derrota fue justamente ante Brasil (2-0) en la edición anterior.



Con Messi a la cabeza Argentina pretende azotarle un nuevo 'Maracanazo' a Brasil, que aún carga con ese trauma del Mundial de 1950. "Es un partido importante (...) pero hay que tomarlo con calma, cautela y pensar que hay que hacer lo posible por ganar, pero sin ningún tipo de ansiedad", dijo Scaloni.

Posibles alineaciones

Brasil:

Ederson - Renan Lodi, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo - Casemiro, Fred - Everton 'Cebolinha', Lucas Paquetá, Richarlison - Neymar. DT: Tite.



Argentina:

Emiliano Martínez - Nicolás Tagliafico, Germán Pezzela, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina - Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Leandro Paredes - Nicolás González, Lautaro Martínez, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.



Árbitros:

​ El uruguayo Esteban Ostojich acompañado en las bandas de sus compatriotas Carlos Barreiro y Martín Soppi.



AFP