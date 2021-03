Ramón Jesurún, claro sobre la Copa América y las eliminatorias

Luego del anuncio de la Conmebol de aplazar las fechas 5 y 6 de la eliminatoria suramericana al Mundial de Catar 2022, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, analizó el alcance de la decisión y explicó detalles de la misma.

En entrevista con 'Caracol Radio', el presidente de la FCF analizó varios interrogantes sobre el futuro de la eliminatoria.



Decisión: "Fueron varias reuniones en esta semana, la de hoy con el presidente de la Fifa sobrepasó las 3 horas y concluimos que lo más aconsejable era postergar las fechas en las competencia suramericanas de marzo y buscar en los próximos días en unas mesas de trabajo que vamos a conformar, dónde podemos implementar esas dos fechas antes de junio de 2022, que es la fecha límite para los clasificados a Catar".



Jugar en Europa: "No hubo propuesta de la Fifa, hubo fue situaciones alternativas que teníamos que contemplar para tratar de salvar las fechas de marzo. Lo de Europa no es fácil, se habló de Asia, de Estados Unidos, pero las razones son las mismas dificultades de los equipos europeos y se agrava con lo de Brasil, y hay que ser solidarios, pero se analizaron alternativas. Lo más responsable era postergar las fechas".

Disputa con clubes europeos: "No podemos aceptar que las eliminatorias sean condicionadas ni ahora ni en ninguna época. Las eliminatorias siempre que se jueguen serán sin impedimentos para los jugadores que el técnico considere citar. Fuimos claros con la Fifa en eso".



Ventajas o desventajas: "Se necesitaba el interés general y generosidad conceptual de saber la situación difícil, y no debíamos aprovechar para sacar ventaja. Hoy, siendo sede contra Brasil y sabiendo que ellos estaba en dificultades, entendimos lo difícil que es la situación. El gobierno colombiano nos comunicó que iba a ser difícil permitir el ingreso de un avión desde Brasil. A una gran mayoría no les convenía jugar ahora".



Reinaldo Rueda: "Con el profesor Rueda hemos estado en contacto, estuvo hoy al oído nuestro en la reunión, luego conversamos y està totalmente de a cuerdo con la decisión que tomó la Conmebol... La eventualidad de buscar fechas en las competencias de la Dimayor, que contemos con semanas libres para hacer micociclos, pero no es menos importante que de pronto se usen esas fechas para adelantar la culminación de la Liga y nos permita contar con fechas amplias antes de la Copa América para buscar una preparación mejor a la planificada".



Copa América: "Una de las razones para tomar esta decisión es la Copa América, la Conmebol ratifica que va, la fecha preestablecida, así es que si buen antes de la Copa hay dos partidos de eliminatoria, la copa va y esa mesa de trabajo significará la escogencia de qué manera se reemplazan las fechas de marzo".





