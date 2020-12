Así serán las transmisiones de la Selección Colombia en el 2021

El año está por finalizar y desde ya las personas comienzan a revisar cuándo serán los próximos partidos de la Selección Colombia de mayores, que tendrá como gran objetivo levantar cabeza tras la salida de Carlos Queiroz. La Copa América y las eliminatorias, los torneos que jugará.



El próximo año, Colombia disputará cinco jornadas de la eliminatoria, para un total de 10 partidos rumbo al Mundial de Catar 2022.Las fechas serán en marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre, todas estas podrán ser vistas a través del canal oficial de la Selección.



Además, dentro de la transmisión también estarán los partidos de la Copa América, que tuvo que ser aplazada para el próximo año debido a la pandemia del coronavirus. El torneo se jugará en conjunto entre Colombia y Argentina.



Calendario eliminatorias:

Jornada 5

Colombia vs. Brasil

Fecha: 25 de marzo



Jornada 6

Paraguay vs. Colombia

Fecha: 30 de marzo



Jornada 7

Perú vs. Colombia

Fecha: 3 de junio



Jornada 8

Colombia vs. Argentina

Fecha: 8 de junio



Jornada 9

Bolivia vs. Colombia

Fecha: 2 de septiembre



Jornada 10

Colombia vs. Chile

Fecha: 7 de septiembre



Jornada 11

Uruguay vs. Colombia

Fecha: 7 de octubre



Jornada 12

Colombia vs. Ecuador

Fecha: 12 de octubre



Jornada 13

Brasil vs. Colombia

Fecha: 11 de noviembre



Jornada 14

Colombia vs. Paraguay

Fecha: 16 de noviembre

Calendario Copa América:

Jornada 1

Colombia vs. Ecuador

Fecha: 12 de junio



Jornada 2

Colombia vs. Venezuela

Fecha: 16 de junio



Jornada 3

Colombia vs. Perú

Fecha: 20 de junio



Jornada 4

Brasil vs Colombia

Fecha: 24 de junio



Jornada 5

Catar vs. Colombia

Fecha: 28 de junio



DEPORTES