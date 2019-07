Suramérica sin recambio: la figura cumplió 36 años… (Opinión)

En sobremesa con varios colegas colombianos, compañeros de ruta en esta Copa América, nos decían: ‘Si Queiroz quiere cambiar algún titular de cara a la eliminatoria, deberá hacerlo dentro del plantel actual; fuera de estos 23 no hay nada’. Eso, en Colombia.

Y cuando hablamos de Argentina no difiere mucho, podrían entrar Walter Kannemann, Pity Martínez, Exequiel Palacios, no mucho más. En rigor, en las diez selecciones de Suramérica la situación es similar. La pregunta es: ¿cuándo se vayan Messi, Suárez, Cavani, Vidal, Alexis, Paolo Guerrero, Falcao, qué…?



Detrás de ellos no advertimos ningún nombre de igual estatura futbolística, al menos, no asoma nadie. Tampoco se lo ve en torneos juveniles. Y atención: importantes, salvo Neymar, estuvieron todos los que son. La escasez de caras nuevas es uno de los puntos flacos de este desangelado torneo.



De no mediar terremotos, tsunamis u otros cataclismos, Dani Alves será la estrella de la Copa, un crac de cualquier época, pero también un hombre de 36 años, lo que revela la carencia de renovación en nuestro continente. Por clase, liderazgo y rendimiento, Alves ya se prueba el verde, como en el Masters de Augusta.



La Copa América siempre presentó figuras emergentes, nombres que luego perduraron años en el podio del reconocimiento. En 1979 aparecieron dos jóvenes paraguayos: Cabañas y Romerito; en 1983, Enzo Francescoli; en el 87 impactaron los rulos y la clase de Valderrama; en Brasil-89 descollaron Bebeto y Romario, y gustaron Etcheverry y Aguinaga; Chile-91 quedó muda con los taponazos de Batistuta; Fernando Redondo, Rincón y el Tren Valencia brillaron en Ecuador-93; Tino Asprilla, en el 95; Ronaldo Nazario, en el 97; Ronaldinho y Roque Santa Cruz, en el 99; Jefferson Farfán, en 2004; Messi, en 2007; Suárez en 2011… Apenas unos nombres a golpe de memoria. La lista puede engrosarse mucho.



El panorama que se viene a corto plazo es preocupante. En máximo dos o tres años se habrán ido o estarán al borde del retiro la mayoría de las luminarias actuales y no se avizoran talentos de reposición. Hacemos un repaso de los que, por edad, están próximos a ser considerados veteranos. Hablamos de jugadores de alto nivel, en los que descansan las posibilidades de sus selecciones.



En Argentina, Armani (33 años en octubre), Messi (32), Agüero y Otamendi (31). En Bolivia, el arquero Lampe y el goleador Marcelo Martins (ambos 32). En Brasil, Dani Alves (36), Thiago Silva (35 en septiembre), Willian (31 el mes próximo). En Chile, Vidal (32), Medel (31), Aránguiz y Alexis (30), y Vargas, que en noviembre llegará también a 30. En Colombia, Falcao (33), Cuadrado (31). En Ecuador, Valencia (34 en un mes). En Paraguay, Tacuara Cardozo (36). En Perú, Paolo Guerrero (36 años en enero), Farfán (35 en octubre). En Uruguay, Muslera (33), Godín (cercano a los 34), Suárez y Cavani (ambos con 32 largos). En Venezuela, Rincón (32 en enero).



Posiblemente todos ellos comiencen en marzo la eliminatoria e, incluso, jueguen la próxima Copa América 2020. Pero en ambas competencias será su última vez. ¿Y después…?



“El bajo nivel técnico del torneo muestra por qué Italia, España, Alemania y Francia conquistaron las últimas cuatro Copas del Mundo. O por qué Uruguay y Brasil cayeron en los cuartos de final en el último Mundial; y por qué Argentina no pasó de octavos”, palabras del colega brasileño Marcelo Tieppo. También explica por qué hay quinientos nombres en danza en el mercado de pases europeos y casi ninguno es suramericano.



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK