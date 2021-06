La Copa América aún espera por el brillo de sus estrellas 

Figuras que no aparecen, juego mezquino y goles a cuentagotas. La Copa América-2021 está a la espera de un golpe de timón para que el fútbol aterrice en la segunda mitad del torneo con la magia de Messi, Neymar o Suárez. Hasta el momento, ninguna de las estrellas suramericanas ha descollado.

(Le puede interesar: James, invitado de honor en partido de las Grandes Ligas)



Messi es el líder de una albiceleste que apenas ha anotado tres goles en igual cantidad de partidos y sigue en la búsqueda de un socio para su capitán. Esa tarea se mantiene casi sin interrupciones desde 2005, cuando debutó, y con los siete entrenadores que le han tocado hasta ahora (José Pékerman, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Edgardo Bauza, Gerardo Martino, Jorge Sampaoli y el actual, Lionel Scaloni).



En contraste con su desempeño en el Barcelona, donde no se cansa de romper récords, Messi tiene entre ceja y ceja terminar en esta Copa América con una racha de Argentina de 28 años sin títulos y a la vez reivindicarse de tres finales perdidas en el torneo regional (2007, 2015 y 2016).

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi, en acción contra Paraguay. Foto: Fernando Bizerra Jr. Efe

La mochila es pesada a los 34 años, aunque Messi, que este lunes impondrá ante Bolivia la marca con más presencias en su selección, 148 partidos, parece determinado a quitarse ese peso de encima y tomar revancha completa: alzar la copa el 10 de julio en el Maracaná, la casa emblemática del archirrival, donde no pudo hacerlo en la final del Mundial-2014.

Cuenta pendiente

Al igual que su amigo Messi, Neymar nunca ganó una Copa América –en 2019 estaba lesionado cuando la seleçao se dio el gusto en el Maracaná–. Parece un maleficio de las grandes estrellas de ambos países, porque tampoco lo hicieron Pelé y Diego Maradona.



Sin embargo, el scratch que dirige Tite es por ahora el único seleccionado que ofrece cuotas de buen fútbol, con el ADN del jogo bonito, aunque sin deslumbrar. Cuando jugó con un rival de nivel como Colombia, sufrió mucho y se pudo haber cortado su serie de 11 triunfos consecutivos, entre amistosos y oficiales. Neymar ayer fue suplente y no jugó contra Ecuador.



La canarinha tradujo esas ráfagas de jogo bonito en 9 goles en tres partidos, suficiente para ratificar que es por lejos el mejor seleccionado de Sudamérica, mientras el resto de los combinados tienen una media de un gol por encuentro o menos.

(Lea además: Las 10 conclusiones de la primera fase de Colombia en la Copa América)



Pinceladas de Messi, ráfagas de Neymar, alguna corrida de Juan Guillermo Cuadrado, el reencuentro con la red de Édinson Cavani, el desencuentro de Luis Suárez. La idea prioritaria es fortalecer el bloque defensivo y después se verá.



A ello invita el formato de cuatro clasificados por grupo de cinco participantes en total: se pueden hacer cálculos, especular hasta incluso avanzar a cuartos de final sin ganar ni un partido, como lo hizo Ecuador, con 3 puntos producto de 3 empates en el grupo B, en el que Colombia avanzó con 4 unidades. En el grupo A, que se cierra hoy, las cosas están más claras con los cuatro cupos ya definidos para Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, y Bolivia eliminada, pero la última fecha será para evitar el cuarto puesto y eludir a Brasil.

Contra los árbitros

Facebook Twitter Linkedin

Néstor Pitana. Atrás, Neymar. Foto: Efe

Al juego sin relieve, se añaden las críticas por los arbitrajes. Chile pidió este sábado a la Conmebol que el colombiano Wílmar Roldán no vuelva a dirigir en el torneo, al considerar que la roja fue perjudicada en el partido en el que cayó ante Paraguay por 2-0. La federación chilena se quejó de que Roldán no constató en el VAR un posible penalti en favor de Chile.



Días antes, Colombia protestó por sentirse perjudica por el árbitro argentino Néstor Pitana en el choque que perdió con Brasil por 2-1. Según Colombia, Pitana no detuvo el juego cuando el balón le pegó y luego derivó en el gol del empate.



AFP

Más noticias de deportes

-Uribe y su idea de la segunda fase de la Copa América



-Afuera Cristiano Ronaldo: Bélgica deja en el camino a Portugal



-¿Cuándo y dónde juega Colombia? Así sigue la Copa América