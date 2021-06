Neymar y sus ofensas a los jugadores de la Selección Colombia

Luego de la derrota de Colombia ante Brasil (1-2) y de la polémica que se vivió durante el partido tras el primer gol de ‘La Canarinha’, Neymar y Miguel Ángel Borja protagonizaron una discusión al final del encuentro.



De acuerdo con el medio brasileño ‘UOL’, el cruce de palabras se presentó en el túnel de acceso a los vestuarios del Estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro, en Brasil.



Según ‘UOL’, Neymar se habría burlado del paso de Borja por el Palmeiras, equipo brasileño en el cual el delantero colombiano jugó hasta 2019.

(Siga leyendo: Candente debate por polémico gol validado por árbitro Pitana).

“Ni siquiera jugaste en el Palmeiras. Que lástima”, le habría dicho Neymar, en tono irónico.



Borja, al parecer, le respondió: “Si alguien te toca, caes al césped llorando”.



El incidente aumentó y, según el citado medio, los dos jugadores se trataron de ‘encarar’, pero sus compañeros y los guardias de seguridad impidieron que la situación se agravara.



Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Neymar tiene un ‘rifirrafe’ con los jugadores cafeteros.

El inicio de la discordia

En el Mundial de Brasil 2014, Colombia y la selección anfitriona disputaron un partido por los cuartos de final del torneo.



Este encuentro fue el inicio de la mala relación entre Neymar y los jugadores colombianos, pues el brasileño salió lesionado tras una acción de juego en la que estuvo involucrado el lateral Camilo Zúñiga, una de las fichas principales de la zaga cafetera en ese entonces.



Zuñiga cometió una falta contra Neymar que le produjo una fractura en una vértebra lumbar.

Neymar asegura que Camilo Zuñiga es el peor jugador del mundo La declaración la dio para un 'youtuber' que lo había retado a comer un insecto si no respondía. Declaraciones de Neymar sobre Camilo Zúñiga. Foto: AFP

Esta lesión hizo que Neymar tuviera que pasar por un largo proceso de recuperación y se perdiera el resto del mundial. Muchos aficionados brasileños responsabilizaron a Zúñiga por la posterior eliminación de Brasil en las semifinales de la competencia, cuando perdió, de forma escabrosa, 7-1 contra Alemania.



Tiempo después, los dos jugadores trataron de zanjar la polémica con un abrazo durante un amistoso entres las dos selecciones.



Eso sí: en 2017, durante una entrevista con Matheus Mazzafera, ‘youtuber’ brasileño, Neymar habló mal de Zúñiga y dijo: “Es el peor jugador porque me lesionó”.

El segundo ‘round’

Durante la Copa América de 2015, Brasil y Colombia disputaron un partido de la fase de grupo en el cual la ‘tricolor’ venció a ‘La Verdeamarela’ (1-0).



Sin embargo, la ‘tensión’ estaba puesta en el duelo Neymar-Zúñiga, pues este era el reencuentro oficial después del incidente de Brasil 2014.



En ese ‘cotejo’, Neymar abofeteó a Zúñiga y lo insultó.



“Muchas gracias, luego me llamas para pedir perdón, hijo de ….”, le dijo el brasileño al defensa colombiano tras una acción de juego.

Bofetada de Neymar a Zuñiga !!! Prensa Internacional critica la predisposición iracunda de Neymar en todo el partido pic.twitter.com/5oTXFWeP5w — Johnny Romero (@Johnnyromero1) June 19, 2015

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

El ‘pique’ no se detuvo y Neymar la cogió contra otros jugadores de la Selección Colombia.



Tras el final del partido, Neymar le pegó un pelotazo a Pablo Armero y le dio un cabezazo a Jeison Murillo. Ante esto, Carlos Bacca llegó a defender a sus compañeros y empujó a Neymar.



Estas agresiones hicieron que otros jugadores se metieran en la gresca y que Neymar y Bacca terminaran siendo expulsados.

Neymar le pega un pelotazo a Armero y luego da un Cabezazo a Murillo y Bacca sale a defender #AtaquesDeBroncaCuando pic.twitter.com/SX8no5tONN — Johnny Romero (@Johnnyromero1) June 18, 2015

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

(De interés: ‘El árbitro dañó el partido’: Cuadrado).

Ahora sin Zúñiga

Otro partido amistoso, disputado en 2019, se convirtió en el ‘ring’ de Neymar con otros jugadores de Colombia.



Por aquel entonces Camilo Zúñiga ya no estaba en la ‘tricolor’, pero esto no fue impedimento para que el jugador brasileño encontrara a otras ‘víctimas’ sobre el terreno de juego.



En esta ocasión, Neymar se enfrentó a Wilmar Barrios tras una acción de juego en la que el brasileño recibió un empujón por parte del defensor Davinson Sánchez. Al parecer, a Ney no le agradó el forcejeo.

Davinson Sánchez es la vida, y Neymar soy yo. pic.twitter.com/HvYS6DhWET — 𝗚. (@geromhm) September 7, 2019

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Estaba en todas partes, quitando balones. Y al terminar no se dejo tocar la cara de neymar. Wilmar Barrios es el 5 que todos quieren tener papá. pic.twitter.com/4iIRjLO31L — Sergio Briceño (@serbriceno9) September 7, 2019

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Hasta con la sub-23

En 2016, Brasil y Colombia se enfrentaron en los cuartos de final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos.



Por aquel entonces, Neymar le cometió una falta a Andrés Felipe Roa (actual jugador de Independiente, de Argentina), que desató la trifulca entre los dos equipos.



El incidente, por fortuna, no pasó a mayores, pero Neymar recibió una tarjeta amarilla por la fuerte agresión.

Dan medalla al cobarde? O por fingir? Nada más repugnante que el show de Neymar @RolitaNoMas pic.twitter.com/CmJjKZA7d5 — jυlιaŋ м vanegas (@julian_mauricio) August 14, 2016

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Más noticias

Reinaldo Rueda y su opinión de la jugada polémica del juez Pitana

Los memes de la dolorosa derrota de Colombia contra Brasil