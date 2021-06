Tite, durísimo contra la Copa, la Conmebol y el gobierno de Brasil

El seleccionador brasileño de fútbol, Tite, afirmó este sábado que la organización de la Copa América 2021, asignada a última hora para Brasil, fue “desastrosa”, reiteró la posición contraria del grupo a la realización del torneo, pero negó cualquier tipo de “autosabotaje”.

“Cuando un campeonato es hecho de forma desastrosa, rápida, excesivamente como la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) lo hizo, está sujeta a eso y lo va a hacer de nuevo, independientemente del país que fuese”, declaró Tite en rueda de prensa en la víspera del primer juego ante Venezuela (4 p. m., con señal de Directv Sports, Caracol, RCN y Win Sports +).



Brasil, que cumplió este sábado quince meses de pandemia por coronavirus, con casi 17,3 millones de casos confirmados y 485.000 muertes, aceptó realizar la presente edición del torneo, después de que Colombia, por problemas de orden público, y Argentina, por la crisis sanitaria, fueran retiradas como sedes.



La aceptación para acoger el torneo por parte del gobierno del presidente Jair Bolsonaro despertó críticas de diversos sectores de la sociedad, movilizó pedidos ante la Corte Suprema para la cancelación de este –que fueron negados por el máximo tribunal– y llevó a que los jugadores manifestaran su posición.



Según Tite, el cuerpo técnico, los jugadores y el gerente de la selección, Juninho Paulista, le pidieron al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Rogerio Caboclo –apartado del cargo por una denuncia de acoso sexual–, que el torneo no se jugase en Brasil.



No la queríamos por respeto por todo lo que vive el país y por el lado sentimental. Nos pidieron tiempo y quedamos a merced, luego la situación fue definida y quedamos expuestos. FACEBOOK

“Fuimos leales y lo pedimos antes (de que se oficializara). No la queríamos por respeto por todo lo que vive el país y por el lado sentimental. Nos pidieron tiempo y quedamos a merced, luego la situación fue definida y quedamos expuestos. Nos manifestamos en forma conjunta, pero tenemos orgullo de representar el país”, dijo.



A pesar de la posición contraria a la realización del torneo en suelo brasileño, que fue manifestada después del partido en Asunción por la eliminatoria, y que con la victoria sobre Paraguay (0-2) ratificó a Brasil en el liderato con 18 puntos, Tite negó que exista algún “autosabotaje”.



“No hay un bastón ni una muleta (para disculparse). Vamos a jugar con la exigencia y les voy a cobrar porque es nuestra responsabilidad y lo que escogimos”, concluyó el DT.



