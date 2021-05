La Copa América en Argentina tampoco está segura 

A un mes exacto del comienzo de la Copa América prevista en Argentina y Colombia, la segunda ola del coronavirus azota con dureza al país austral.

Y mientras la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quiere que se juegue el torneo, el Gobierno de Alberto Fernández duda y mantiene las rigurosas restricciones destinadas a la prevención del contagio.



El Gobierno nacional decretó hace más de un mes una serie de medidas, que fue endureciendo con el correr de los días, para intentar mitigar los efectos del coronavirus mientras se vacuna a la mayor cantidad de gente posible.



Las actuales restricciones, que impiden por ejemplo la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre las 20.00 horas y las 06.00 del día siguiente (que obligaron a la AFA a reprogramar varios partidos del torneo local), terminarán el 21 de mayo, pero todo parece indicar que se extenderán.



El ministro de Salud de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró este martes que "la ciudad y buena parte del país con conglomerados urbanos no está en condiciones de organizar espectáculos con público masivo", dejando abierta la puerta a una Copa América sin público en las gradas, como se disputan actualmente todos los partidos de Liga en el territorio nacional.



"No quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, lo que quiero es que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este problema", dijo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el 15 de abril a Radio 10.



Poco después el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, dijo que Argentina debía suspender el fútbol por "al menos 15 días" por el aumento de casos de coronavirus.



El 28 de abril, Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de Argentina, explicó que la palabra final la tienen las "autoridades sanitarias", que deciden en base a la "recomendación de especialistas".



"Para nosotros es importante que la Copa se juegue. Seguimos trabajando para eso. Esperamos que la situación sanitaria mejore considerablemente, para eso se están tomando todas las medidas", explicó Lammens a Radio La Red. Argentina no suspendió, por ahora, ningún partido del torneo local, de la Copa Libertadores ni de la Suramericana.



Argentina atraviesa la segunda ola del coronavirus, que impactó con mucha más fuerza que la primera. El máximo diario de fallecimientos ocurrió el miércoles de la semana pasada, día en que se registraron 663 decesos.



El récord diario de positivos fue hace poco más de un mes, el pasado 16 de abril, con 29.472 contagios. Argentina reportó este miércoles 24.475 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número total de positivos ascendió a 3.215.572, mientras que los fallecimientos se elevaron a 68.807, tras ser notificadas 496 muertes en las últimas 24 horas.



El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por todo tipo de patologías es del 69,5 por ciento a nivel nacional, pero del 76,1 por ciento si solo se considera Buenos Aires y su populosa periferia.



En Argentina, un país con unos 45 millones de habitantes, se aplicaron, según registros oficiales, 9.495.304 dosis de vacunas (7.897.327 personas recibieron la primera dosis y 1.597.977 fueron inoculadas ya con la segunda dosis).



La AFA se mantuvo siempre firme en su postura: la realización de la Copa América en suelo argentino con o sin público. El presidente de LA AFA, Claudio Tapia, nunca puso en duda la realización del torneo pero ha evitado hablar con los medios en los últimos días ante las conjeturas de una eventual cancelación.



El 23 de abril, días después de las declaraciones de Gollán, Lammens y Alberto Fernández, y una semana después de producirse el récord de contagios, Tapia tuvo una reunión con el Consejo Directivo de la Conmebol. "Continuamos trabajando para realizar una gran Copa América en nuestro país", publicó en su cuenta de Twitter al finalizar la reunión.



EFE