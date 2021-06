'Tenemos las herramientas, todos los delanteros hacen goles': Borja

A pesar de que Colombia no pudo marcarle a Venezuela, Miguel Ángel Borja, uno de los hombres de gol de la Selección, no está preocupado por lo sucedido. Ahora, el atacante del Junior se alista para enfrentar a Perú, en el tercer partido de la Selección en la Copa América. Estas fueron sus palabras en la rueda de prensa oficial.

El juego contra Perú. “Creo que desde que llegamos sabemos del compromiso que tenemos. Es un partido supremamente importante, todo el grupo sabe y lo vamos a afrontar como tal. Por ahora tenemos a Perú y vamos a salir a dar lo mejor”.



Qué falta para que los goleadores se conecten. “Para mí es una bendición aportarle al equipo, a la Selección, todos los que estamos acá sabemos del compromiso que tenemos con todo un país y se está trabajando para eso. Los goles, de la mano de Dios, van a llegar”.



¿El problema es de generación o de definición? “Creo que las ocasiones se han generado, el equipo viene jugando muy bien, viene mostrando jerarquía, viene mostrando cosas muy importantes, el último partido tuvimos muchas ocasiones de gol y por ahí fue más virtud del arquero, no solo a la Selección le ha pasado, hay muchos delanteros que se encuentran con un arquero inspirado y fue lo que pasó en ese partido”.



Los laterales. “Vienen jugando muy bien, llegando con mucha claridad a la última raya y tirando buenos centros, solo falta posicionarse bien”.



¿Les preocupa la falta de gol? “Ahorita se habla de goles porque no se le pudo marcar a Venezuela después de que tuvimos muchas opciones de gol. Tenemos todas las herramientas, todos los delanteros están marcando goles en sus clubes y el que le toque jugar va a tener la oportunidad de anotar”.



Qué significa jugar la Copa. “Creo que era un sueño que tenía, después de jugar la Copa América, tener la ilusión de que fuera en mi país. No se pudo, pero es una bonita oportunidad estar en Brasil, en un país tan futbolero, también es una bendición”.



Qué espera de Perú. “Tienen laterales que salen muy bien, centrales con mucha experiencia, en la mitad tienen a grandes jugadores, toca estar atentos los 90 minutos”.



