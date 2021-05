La plata que invirtió Colombia para la Copa América que ya no fue

Colombia se quedó sin Copa América, después de que la Conmebol no aceptara la solicitud de aplazamiento del torneo, por causas de aforo en los estadios. El país no solo estaba pensando en la difícil situación por la que pasa, sino en el dinero que se invirtió para el certamen y que ya no se contará.

En abril pasado, Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, indicó que el gobierno colombiano invirtió $12.500 millones en la realización de la Copa.



"Hemos venido trabajando desde el año pasado en la realización segura del evento, que no tendrá público, pero de igual manera podrá desarrollar la reactivación emocional de los colombianos y también la económica, ya que el Gobierno ha invertido 12.500 millones en su realización, para generar 5.661 empleos directos y 16.600 indirectos", dijo Lucena.



Según la declaración, dicho dinero estaba destinado de alguna manera para las mejoras de los estadios.



Por ejemplo, los destinos estaban así: estadio Nemesio Camacho El Campin de Bogotá (2.499.945.258), Atanasio Girardot de Medellín (2.499.990.993); Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla (2.500.000.000) y del sistema eléctrico y de comunicaciones del Estadio Olímpico Pascual Guerrero Cali (2.500.000.000).



Iván Duque, presidente de Colombia, advirtió en su momento que el país dejaría de percibir $ 38.000 mil millones por exenciones tributarias y boletería, tras la decisión de realizar el certamen sin público.



