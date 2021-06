¿Una Copa América sin las figuras brasileñas que juegan en Europa?

La Conmebol confirmó este jueves el calendario reformado de la Copa América, que ahora se desarrollará en Brasil luego de que la entidad decidiera que no se haga en la sede compartida de Colombia y Argentina.

Sin embargo, existe la posibilidad de que las figuras de la Selección local que actúan en Europa no hagan parte del torneo, que comenzará el próximo 11 de junio.



(Lea también: Uruguay y Paraguay jugaron para Colombia en la eliminatoria)



En rueda de prensa, el técnico de la Selección de Brasil, Tite, dejó entrever esa posibilidad: "Ellos tienen una opinión, se la expresaron al presidente, y la van a compartir con el público. Eso tiene que ver con la ausencia de nuestro capitán, Casemiro, en esta rueda de prensa", declaró el DT.



Los jugadores de Brasil no han dado entrevistas ni han aparecido en conferencias de prensa en esta semana. Tite explicó la razón: "Inicialmente fue mi solicitud. Hoy (jueces), ellos me pidieron no estar aquí. A su debido tiempo, hablarán".

Facebook Twitter Linkedin

El seleccionador Tite le cambió la cara a la 'canarinha' y le dio el rumbo hacia Rusia-2017. Foto: AFP

Tite reconoció que los problemas de la Copa América han afectado su preparación de las eliminatorias. "Sí tiene un efecto negativo en el campo. Pero hay que superarlo y jugar bien. Esto te trae perjuicios. Depende de todos nosotros filtrar esta situación y obtener el resultado que nos merecemos ", señaló.



Tite, por ahora, no quiere referirse a la Copa. "No estoy renunciando a las respuestas y estoy exponiendo los hechos, con el discernimiento y el sentido común que tengo. La Copa América es muy importante. Pero lo más importante, es nuestro juego de mañana (viernes). Se trata de jugar bien. Tenemos una posición clara. Pero mantengan nuestras mentes en el partido de mañana. Los entiendo a todos y también entiendo que esta posición es importante y no voy a rehuir", concluyó.



DEPORTES

Más noticias de Deportes

- Cuadrado se fue con todo contra la Copa América y la Conmebol



- Dauphiné: ¡Nairo y López superan con éxito siete premios de montaña!



- Perú vs. Colombia: estas serían las nóminas para el partido