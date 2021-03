Copa América: Mindeportes de Colombia habla sobre posible cancelación

El mundo comenzó a ganarle de a poco la partida a la pandemia del coronavirus, que azotó al mundo desde el año pasado, obligando a muchos eventos deportivos a tener que cancelar su realización. Entre ellos está la Copa América, que se hará este año en Colombia y en Argentina, pero aún todo está en suspenso.



En medio de este panorama, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, habló sobre la presencia de público en los estadios que, como había publicado EL TIEMPO, existe una luz de esperanza para que pueda haber tribunas en los escenarios, aunque también deja claro que de poder tener hinchas en los escenarios, sería una Copa América "inviable".



"Una Copa América con cero público es inviable, no tendría sentido. Nosotros creemos que se puede tener el 30 por ciento de público", dijo Lucena este martes en Caracol Radio.



Según Lucena, el Gobierno viene trabajando fuertemente con la Federación Colombiana de Fútbol, la Conmebol y el Ministerio de Salud en los protocolos de bioseguridad para tener este aforo en los estadios. Se espera a que la vacunación sigue avanzando y los casos de nuevos positivos por covid-19 continúen a la baja.



"La premisa desde el año pasado es que no habrá público en los estadios. Como Gobierno Nacional comenzamos recibiendo muchas peticiones de los alcaldes, y no solo para el fútbol. Este año la premisa es esa y no por eso los alcaldes dejarán de presentar sus pilotos. Si están bajando los contagios, de pronto la comisión de expertos para el mes de marzo, abril o mayo, pueden empezar a abrir esos aforos. Por ahora tenemos que empezar con el plan de vacunación y mirar esa curva de contagios. Algunos seguirán haciendo esas peticiones", había dicho el ministro el pasado 9 de febrero.



Por ahora, desde el Gobierno no se tendrían preocupaciones por una eventual cancelación, mientras que la Conmebol no ha puesto un mínimo de aforo en los estadios de Colombia y Argentina, sedes del torneo.



Cabe destacar que la Federación estaría solicitando tener 5.000 hinchas en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, para el partido Colombia vs. Brasil, del próximo 26 de marzo, en las eliminatorias, y este serviría como piloto para la Copa América.



Finalmente, no se ha recibido ninguna información de que Argentina se va a bajar de la Copa por tema de impuestos o pandemia, pero en ese caso Colombia podría hacerla toda.



En medio de estas opciones que se barajan para poder tener hinchas en los estadios de la Copa América, cabe destacar que Bogotá había rechazado tener público en los escenarios a inicio de febrero, cuando el segundo pico estaba azotando a la capital de la República.



"Frente a la pregunta que nos han hecho sobre la Copa América, les podemos decir que en junio esperamos tener una situación epidemiológica mucho más favorable en Bogotá. En estos momentos sería muy difícil realizar eventos masivos con público en Bogotá, con tribunas, pero esperamos que en el mes de junio la situación esté mucho mejor. Estaremos, permanentemente, evaluando la situación y esperando que Bogotá pueda ser una sede de la Copa América y que las condiciones en Bogotá sean mucho mejor, pero debemos ser muy cautos", dijo en esa oportunidad Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá..



DEPORTES