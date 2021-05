¡La Copa América está en jaque!

El estallido social de los últimos días en Colombia hizo lo que no había podido la pandemia de covid-19: sembrar, ahora sí, la duda sobre la realización de la Copa América en el país. A 33 días de la fecha prevista para la inauguración del torneo, el panorama es incierto.

Esta semana había cinco partidos programados para jugarse en el país, correspondientes a las copas Libertadores y Suramericana, y se fueron cayendo como fichas de dominó: Santa Fe, Nacional y La Equidad terminaron siendo locales en los tres principales estadios de Asunción (La Nueva Olla, Manuel Ferreira y Defensores del Chaco). Por su parte, Junior tuvo que irse a Guayaquil, compartiendo avión con Fluminense, que ya había llegado a Barranquilla, y Tolima recibió el viernes a Emelec en Lima (Perú).



Más allá de las quejas de algunos directivos (particularmente de Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe) por la sede escogida, la Conmebol dejó claro que tomó una decisión para proteger su torneo y su negocio. Así lo confesó abiertamente Gonzalo Belloso, exfutbolista y hoy director de competiciones de la entidad.

Santa Fe. Foto: EFE



“Hemos cambiado los partidos de esta semana que se jugaban allí por cuestiones de garantías y para no complicar las cosas porque en el caso de haber tenido problemas en estos partidos ya directamente se haría muy difícil jugar ahí la Copa América porque sería una mancha muy fuerte y un gran riesgo”, le dijo Belloso al diario argentino Clarín.



Belloso agregó que la motivación del cambio es dar espacio para apagar la situación en el país. “Nosotros esperamos jugar la Copa ahí y por eso modificamos el calendario de estos partidos, para que las fuerzas del Gobierno estén todas abocadas a la situación social existente”, señaló.



A pesar de esa situación, esta semana el presidente Iván Duque insistía en que la Copa se va a hacer, ya con el fuego encendido por el paro nacional. “Empezamos un trabajo hace más de dos años con el presidente Mauricio Macri, estaba prevista el año pasado y se pospuso, y en este 2021 hemos dicho que estamos firmes para adelantarla”, declaró Duque a Blu Radio.

“Vino la controversia y muchos dicen si sí o no se puede hacer. Empiezo por la lógica, se va a jugar la Eurocopa casi en el mismo tiempo, con protocolos, burbujas, vacunas y lo que se requiere; sería absurdo que no se hiciera una Copa América si se hace una Eurocopa, sobre todo si las cifras epidemiológicas son similares”, agregó el Presidente, aunque se refería solo al tema de la pandemia, en la que Conmebol comenzó esta semana a aplicar las 50.000 dosis donadas por la firma china Sinovac.



El episodio de los torneos de Conmebol fue el más notorio, pero no el único que vivió el fútbol colombiano esta semana. El partido entre Cali y Tolima, de los cuartos de final de la Liga, no se pudo disputar el fin de semana pasado y ya va en el 14 de mayo. Y en la B, el asunto fue complicado, con cuatro juegos que no pudieron disputarse en su fecha original e, incluso, con algunos clubes haciendo locuras para cumplir con la programación de Dimayor, como Fortaleza, que hizo un tramo a pie y otro en 12 taxis para salir de Tuluá; el propio Cortuluá, que viajó a Bogotá sin utilería (cada jugador llevaba su uniforme en su maletín) y que luego, para ir a Neiva, tuvieron que recurrir a seis ‘motorratones’ para llevar a algunos jugadores.

El tema, incluso, hizo pensar en que la Liga se podría suspender, algo que negó el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo. “El anuncio de la Copa América por parte del Presidente fue contundente: si nosotros suspendemos el campeonato, eso es darle una patada al Gobierno. Vamos a seguir jugando, manteniendo la seguridad de los jugadores, los dirigentes y el entorno del estadio si se puede. Si no, volvemos a aplazar, pero no lo vamos a suspender”, expresó.



Las voces en contra de la realización del torneo crecen, incluso entre algunos históricos de la Selección Colombia. “Creo que la Copa América no debe hacerse en este momento. Estamos en una situación muy delicada, difícil en Colombia. Hay mucha violencia y hay que pensarlo bien antes de tomar una decisión”, señaló Luis Fernando ‘Chonto’ Herrera, que jugó en tres ediciones del torneo, en charla con Más allá del deporte.

Facebook Twitter Linkedin

Nacional perdió contra Argentinos Juniors y comprometió su clasificación. Foto: Media Staff - Conmebol



Paraguay, el mismo país que recibió a tres de los equipos colombianos, sería la alternativa para jugar la copa que, según Belloso, será “imposible que se suspenda”.

“Yo dirigí en Paraguay a Cerro Porteño, junto con Leonel Álvarez. Conozco la infraestructura que tienen. Es un país tranquilo, sería lo ideal hacerla allá”, recordó Chonto.

Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), manifestó su preocupación por lo que está pasando. Ya esta semana, la agremiación se había pronunciado criticando la falta de gestión de la Federación Colombiana de Fútbol para ayudar a los clubes que están en las copas.



“Nosotros estamos preocupados por la situación que está viviendo el país. Como colombiano, quisiera que se desarrollara una Copa América que nos enorgullezca, que nos dé una visión de lo que es Colombia, pero lo que uno encuentra es un grado de insatisfacción enorme en el pueblo colombiano. Dentro de las prioridades de la gente, hoy, no está recrearse en el fútbol, sino resolver unos problemas básicos en cuanto a salud, tener un ingreso, solventar sus necesidades”, dijo González Puche.



“No hay un ambiente favorable para celebrar una fiesta, por las condiciones mismas del país, que el fútbol no puede terminar de resolver porque son ajenas al fútbol y no podemos taparlas con el fútbol”, agregó el dirigente de Acolfutpro.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc

