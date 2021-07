El penalti que pide Perú en la semifinal de la Copa contra Brasil

La semifinal de la Copa América entre Brasil y Perú, en la que el equipo que dirige Tite clasificó a la final del torneo, estuvo marcada por una polémica arbitral. Ya había discusión por la designación de Roberto Tobar como juez central del encuentro.

Los peruanos reclamaron una mano de Thiago Silva en el área tras un remate de Sergio Peña, cuando el partido aún estaba 0-0. La jugada ni siquiera fue revisada por el VAR, en el que estaban los paraguayos Derlis López y Éber Aquino.



⚠️RECTIFICACIÓN: Tras revisar este video que ha estado circulando en Twitter, debo decir que me cambio de bando. Thiago SI AGRANDA el volumen de su humanidad haciendo un movimiento adicional, es casi como que le da un "cachetazo" a la pelota. Opinión: PENALTI #CopaAmérica pic.twitter.com/rFmDUGXluW — VAR Central (Andrés) 🖥 (@ElVarCentral) July 6, 2021

Lo curioso del asunto no solo es que no hubo revisión, sino que Tobar dio saque de puerta, cuando, en caso de que no hubiera sido falta, era tiro de esquina a favor de los peruanos.



Tobar había dirigido la final de la Copa América de 2019 entre los mismos equipos y en ese partido también hubo una polémica por el VAR, por un penalti sancionado a favor de los brasileños.



