Edwin Cardona, en el equipo ideal de la fase de grupos de la Copa

Edwin Cardona fue el único jugador colombiano que apareció en el equipo ideal de la fase de grupos de la Copa América 2021, hecho público este jueves por la Conmebol.

La votación se hizo en la red social instagram. La cuenta oficial del torneo hizo público el equipo final, pero no reveló los porcentajes de la votación.



El arquero es el venezolano Wuilker Faríñez, de gran actuación a pesar de la eliminación de su equipo. La línea de cuatro zagueros quedó conformada por el uruguayo Nahitan Nández, el paraguayo Gustavo Gómez, el brasileño Marquinhos y el también paraguayo Santiago Arzamendia.



En el sistema escogido por la Conmebol para anunciar su equipo, el mediocampo quedó integrado por cuatro jugadores: el brasileño Casemiro, el colombiano Edwin Cardona, el paraguayo Miguel Almirón y el argentino Alejandro 'Papu' Gómez.



La delantera del equipo ideal de la Copa no tiene sorpresas: el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar fueron los elegidos.



La presencia de Cardona sorprende porque no jugó ningún partido completo en la fase de grupos. Estuvo en los primeros tres encuentros, con 213 minutos jugados y un gol anotado, a Ecuador, en la primera fecha. En el duelo contra Brasil no estuvo en la cancha.



